Nezaslúžili sme si na Slovane prehrať o päť gólov, vraví Pavlin

Slovinec, ktorému vlani zlomil Jágr rebrá, sa dohodol s Košicami.

15. jan 2020 o 15:49 Patrik Fotta

Útočník J. Sukeľ (vľavo) a obranca Ž. Pavlin podpísali s oceliarmi zmluvy do konca sezóny.(Zdroj: Korzár/ Judita Čermáková)

KOŠICE. Hokejistom HC Košice nevyšiel zápas so Slovanom Bratislava podľa predstáv, keď si z hlavného mesta priviezli vysokú prehru 1:6.

Súvisiaci článok Košickí hokejisti si vezú z Bratislavy šesťgólovú nádielku Čítajte

Oceliari prvýkrát po 16 zápasoch v rade vyšli bodovo naprázdno, naďalej však vedú tabuľku Tipsport ligy.

V piatok od 17.30 hod. privítajú zverenci trénera Draisaitla na domácom ľade Liptovský Mikuláš.

V košickom drese sa premiérovo predstaví najnovšia posila útočných radov Jakub Sukeľ.

Zmluvu do konca sezóny podpísal aj slovinský obranca, ktorý bol doposiaľ v metropole východu na skúške – Žiga Pavlin.

Keď ležal v nemocnici, Jágr mu napísal správu

Skúsený 34-ročný obranca odohral za Košice štyri zápasy, v ktorých zaznamenal gól a dve asistencie.

„Som rád, že s klubom sme sa dohodli na zmluve do konca sezóny. Dúfam, že tímu pomôžem splniť všetky ciele. Pred mojím príchodom do Košíc som sa rozprával s Repem aj so športovým manažérom Šťastným, ktorí ma ubezpečili, že všetko je tu na vysokej úrovni. Som tu maximálne spokojný čo sa týka zázemia na štadióne, fanúšikov a samozrejme sú tu skvelí spoluhráči, tréneri a vedenie,“ povedal Žiga Pavlin.