Košice pred sto rokmi: Múzeum malo ťažkosti, do Maďarska odviezli vzácne zbierky

Čo písali noviny kedysi.

19. jan 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Ukradli mu peniaze

Umývač riadu v košickej reštaurácii Royal, Jozef Alexi, nahlásil na polícií odcudzenie hotovosti vo výške 400 korún. K inkriminovanému incidentu malo dôjsť včera poobede v čase, keď si Alexi trocha zdriemol na chodbe reštaurácie. Neznámy páchateľ mu medzitým šikovne vzal peňaženku. Polícia pátra po lumpovi.

(Kassai Hirlap, 14. 1. 1920)

Ušla z nemocnice

Pacientka Zuzana Fabrán bola predvedená policajnými detektívmi na políciu za to, že ušla z nemocničného lôžka a vzala si so sebou šatstvo spolubývajúcej, ktoré patrí do vlastníctva nemocnice. Osoba bola predvedená políciou a potom prevezená späť do nemocnice.

(Kassai Hirlap, 14. 1. 1920)

Tma na Peštianskej ulici

Frekventovaná Peštianska ulica (dnes Južná trieda, pozn. autora) je už od skorého večera zahalená skutočnou egyptskou tmou. Na začiatku ulice sa to ešte dá strpieť. Tu je ešte malá šanca na to, aby si nič netušiaci človek rozbil nos pádom na zem.

No ak niekoho udrú cez hubu na úrovni Mlynárskej ulice, sotva bude mať šancu vidieť do tváre útočníka. Preto dávame tunajšie neúnosné pomery na vedomie príslušným úradom.

Bolo by postačujúce umiestniť 8 až 10 plynových alebo elektronických lámp a potom by už nebolo nutné sa plaziť nenápadne popri múroch domov v strachu o vlastný život. V záujme našej verejnosti očakávame urýchlenú odpoveď.

(Kassai Hirlap, 17. 1. 1920)

Návšteva múzea

Veľký historický prevrat priniesol do života nášho mesta zásadné zmeny. Mesto sa dostalo do nových rúk, riadenie celej administratívnej štruktúry sa zmenilo podľa nových politických a vládnych direktív.

Nové pomery sa prejavili aj vo všetkých našich verejných inštitúciách.

Najvýznamnejšou kultúrnou ustanovizňou nášho mesta je múzeum, ktoré formou zbierok uchováva národné, historické, ľudové a umelecké pamiatky Košíc pre budúce pokolenia.

Našu verejnosť dozaista zaujíma to, ako prežívalo košické múzeum prelomové roky vojny, aké je súčasné vedenie a aký kultúrny program chystá pre budúci rozvoj múzea.

Aby sme dostali odpovede na tieto i ďalšie otázky od najkompetentnejších miest, navštívili sme súčasného riaditeľa múzea, dr. Josefa Poláka, ktorý nám ochotne poskytol rozhovor:

- Odkedy mi zverili riadenie múzea musel som sa vysporiadať s viacerým ťažkosťami. Problémy vznikli v prvom rade okolo usporiadania a inventarizácie predmetov, keďže viaceré zbierky boli prevezené do Maďarska a bez katalógu nebolo možné určiť, koľko toho bolo odvezené a koľko toho zostalo.

Je pravda, že pred druhým českým obsadením mesta bolo odvezené väčšie množstvo cenností do Maďarska?

- Áno je. Najcennejšie zbierky múzea boli prevezené do Maďarska, kde sú dodnes. Transport tvorilo 30 veľkých debien na dvoch vagónoch.

O aké zbierky išlo?

- Viem vám to povedať presne, aj keď pre chýbajúce katalógy je to možné iba za pomoci fotografií a neúplných záznamov. Sú tam v prvom rade najcennejšie diela z galérie, ďalej čarokrásny renesančný nábytok a truhlice, potom celá numizmatická zbierka, vrátane veľkej košickej zbierky medailí a celá kolekcia košických razieb. Mesto Košice dostalo v minulosti viackrát právo razenia mincí. Razili sa tu mince Mateja Korvína, ale aj kniežat Bethlena, Bocskayho a Rákócziho. Medzi odvezenými predmetmi boli aj cenné výšivky a kňazské rúcha zo 14. a 15. storočia. Potom všetky zlaté a strieborné predmety, kalichy a rôzne ozdoby.

Má múzeum nejaký plán budúceho smerovania?

- V prvom rade by som chcel uplatniť praktický smer, t. j. vzájomne spoznať maďarské a české umenie s cieľom spoločnej spolupráce. To sa mi už viac-menej aj podarilo zrealizovať. Z poslednej výstavy košických umelcov som vybral najzaujímavejšie diela, ktoré budú v polovici februára vystavené v Prahe, aby ľudia aj tam spoznali košické umenie. Okrem toho plánujem prezentovať všetkých umelcov východného Slovenska (maď. Keletslovenszkó) na chystanej svetovej výstave v Benátkach. Tu by som rád dodal, že som nesmierne hrdý na to, že sa mi podarilo zblížiť spoluprácu medzi našimi umelecky činnými ľuďmi. Mojím plánom je rozšíriť Spolok košických umelcov o členov z Prešova, Užhorodu a Zemplína.

Momentálne akú výstavu chystáte, pán riaditeľ?

- Mám niekoľko nápadov, ale najskôr sa uskutoční výstava z pozostalosti nadaného a skoro zomrelého Szillárda Kőváryho. Hľa tu vidíte už aj aktuálny plagát výstavy. Pozrite si, aký je štýlový s umeleckým poňatím; Košice budú mať konečne plagát, aký ešte doteraz nemali.

Aký výsledok mali doterajšie výstavy?

- Veľmi dobré. Až doteraz som v Košiciach zorganizoval tri výstavy: výstavu českých grafikov a priemyselných umelcov, výstavu košických výtvarných umelcov a výstavu ľudových vianočných výšiviek a keramiky. Posledná mala obzvlášť veľký úspech, výšivky a keramika išli na dračku.

Je čitáreň a knižnica navštevovaná?

- Áno, knižnica sa teší veľkej návštevnosti. Čitáreň má priemerne 3600 návštev za mesiac. Máme tu k dispozícií 350 rôznych titulov novín a časopisov vo všetkých jazykoch sveta. Minister Šrobár pri svojej poslednej návšteve vyhlásil, že takú bohato vybavenú čitáreň ešte v živote nevidel.

Aké maďarské časopisy máte k dispozícií v čitárni?

- Iba tie ktoré vychádzajú na území Slovenska. Noviny a časopisy z Maďarska zatiaľ nemôžu byť poskytované. Keď sa už konečne usporiadajú politické pomery, zavediem do knižnice aj periodiká z územia Maďarska.

Koľko kníh má knižničný fond múzea?

- Pri jeho prebratí to bolo 70 tisíc zväzkov. No odvtedy sa fond už rozšíril o ďalších 8 až 9 tisíc kníh, prevažne česko-slovenskej literatúry. Z Prahy sme dostali 300 zväzkov kvalitnej a hodnotnej odbornej literatúry.

Z maďarských kníh ste získali aké?

- Viete, je to ako z novinami, aj maďarské knihy môžu byť zadovážené nateraz iba z územia Slovenska. Neskôr sa to pochopiteľne zmení. Ja inak na poli umenia a vedy nepoznám žiadnu politiku, teda vlastne jednu poznám: politiku zbližovania a porozumenia! Týmto programom som sa riadil od svojho nástupu do funkcie riaditeľa múzea a nemienim sa toho vzdať ani do budúcna. Verím, že košická verejnosť ma bude podporovať a chápať.

(Kassai Napló, 16. 1. 1920)