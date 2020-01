Košičan z Kalifornie fotí, behá polmaratóny a vyrába retro elektrické autá

Novú etapu života začal po šesťdesiatke.

19. jan 2020 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Košičan Joseph Jašík-Drdol emigroval do USA v roku 1982. V posledných desiatich rokoch sa nielen v Santa Clarite v Kalifornii preslávil nielen ako úspešný podnikateľ, ale aj ako umelecký fotograf a polmaratónec.

Zaujímavosťou je, že novým životným vášňam, behu a umeleckej fotografii sa začal venovať až vo veku, keď si väčšina jeho rovesníkov užíva dôchodok.

Tento týždeň v utorok sa zaradil medzi slovenskú umeleckú elitu.

V prestížnej galérii na Západnej terase Bratislavského hradu mala vernisáž výstava jeho diel s názvom „Farby našej existencie“, na ktorej prezentuje viac ako 40 svojich umeleckých fotografií, ktoré on sám nazýva reflexiami.

Začalo to na Brooklynskom moste

Začiatok umeleckej kariéry sa u Josepha Jašíka-Drdola datuje do roku 2009.

„Prišlo to zhora. Bol som v New Yorku s Petrom Stašákom na koncerte k sedemdesiatke Karla Gotta. Išli sme po Brooklynskom moste a zbadal som takú zaujímavú reflexiu a hneď som vybral fotoaparát. Bolo to také vnuknutie a odvtedy moja hlava stále, keď niekde som, hľadá takéto reflexie. Stále mám pri sebe malý fotoaparát a hľadám tie správne okamihy. Moje fotografie a práce sú čisté, nič neupravujem a tlačím ich tak, ako ich zachytím objektívom buď na papier, alebo iný materiál,“ hovorí Jašík.

Za takmer jedenásť rokov zachytil fotoaparátom takmer 20-tisíc reflexií.

Prvé tri roky práce však stratil, keď mu skolaboval počítač. Odvtedy si svoje obrázky ukladá na viacero miest, nielen do počítača, ale aj na externé disky a archivuje ich priamo na kartách.

„Asi mám na to hlavu a vidím aj to, čo iní ľudia nevidia, keď okolo toho prejdú. Aj moja práca sa vyvíja. Niekedy si aj sám navodím istú situáciu, ktorá hrá farbami a krivkami. To mám rád,“ vysvetľuje.