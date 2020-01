Košický dopravný podnik po sťažnostiach vodičov upraví linku

Ešte bol autobus na jednej a už dlho meškal na druhú linku.

16. jan 2020 o 14:25 Peter Jabrik

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zavedie od 1. februára nový cestovný poriadok pre autobusovú linku č. 31.

DPMK: Spoje majú veľké meškania

„Cieľom je eliminácia meškania spojov na linke. DPMK sa týmto spôsobom rozhodol riešiť komplikovanú dopravnú situáciu, vznikajúcu na linkách 31 a 35. V súčasnosti evidujeme vznikajúce meškanie najmä z Lingova do centra mesta. Stav v tomto úseku intenzívne monitorujeme a hľadáme vhodné riešenia, pretože niektoré spoje prichádzajú v čase dopravnej špičky na zastávky s 5 až 15-minútovým meškaním. Za spôsobené nepríjemnosti sa cestujúcim ospravedlňujeme,“ informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.

Dopravný podnik úpravou spomínaného cestovného poriadku predpokladá podľa nej efektívne vyriešenie problémovej situácie a zabezpečenie potrebnej kvality pre cestujúcich.

Korzár už pred pár dňami informoval aj o tom, že vodiči autobusov majú na linke č. 35 problém otáčať sa na Zelenej stráni pre nedostatok priestoru.

DPMK, mesto ako jeho 100-percentný akcionár, aj developer pre Korzár uviedli, že túto situáciu chcú v dohľadnom čase vyriešiť.

Takto to funguje od začiatku roka, keď DPMK pristúpil k vytvoreniu novej linky č. 35, aby okrem iného zabezpečil aj pre peších z Furče možnosť nakupovať v obchodnom centre Lidl.

Tí totiž mali mimoriadne sťažený prístup k nemu, keďže na frekventovanej Herlianskej ulici (medzi Furčou a Lidlom) nie sú vybudované priechody pre chodcov.

Vodič: Točíme sa ako blbci bez prestávky

Vtedy sa nám vodiči posťažovali práve aj na to, že nie sú dobre zladené linky č. 31 a 35, medzi ktorými počas dňa pendlujú na svojich autobusoch.

„Autobus č. 35 je napríklad ešte len na Zelenej stráni, ale v tom čase už má byť na Námestí osloboditeľov, lebo tam má prejsť na linku č. 31. Stalo sa i také, že v tom čase mal dokonca štartovať na linke č. 31 už aj naspäť z konečnej na Vyšnom Opátskom na Námestie osloboditeľov,“ povedal nám jeden z vodičov.

Veľké meškanie naberajú na linke č. 35 najmä na križovatke na Herlianskej, kde je v ich smere krátka zelená. Prejde na ňu naraz len niekoľko áut. V čase špičky je ich tam však podľa neho niekedy aj pätnásť.

„Je to otras, vodič nemá často šancu ani na prestávku, lebo mešká. Vymysleli to takto, lebo pred prepojením týchto liniek mali tridsaťjednotkári veľké prestávky. Tak teraz nemajú v špičke žiadne, ale točia sa ako blbci. Neraz sa musí využiť i zálohové vozidlo, no nie preto, že spoj vypadol, ale len preto, že veľmi mešká. Záloha potom môže chýbať inde,“ dodal nespokojný vodič.