Košičanky majú vo Vilniuse proti Grodnu šancu na reparát

Jendrichovský: Vlani nás pripravili o play-off.

17. jan 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice odohrajú cez víkend záverečné dva zápasy v základnej časti Európskej basketbalovej ligy žien (EWBL).

Zverenky trénerky Zuzany Žirkovej budú vo Vilniuse bojovať o postup do play-off.

V sobotu sa Košičanky stretnú s posledným tímom skupiny B Olimpiou Grodno a v nedeľu ich čaká duel s domácim Kibirkstisom.

Anjelkám pomôže aj dvojica amerických legionárok, ktoré sa nedávno pripojili k tímu – Channon Flukerová a Bria Gossová.

V prvom kole by si zahrali s Brnom

Ak si chcú košické basketbalistky udržať postupovú nádej, potrebujú v sobotu zdolať Olimpiu Grodno.

„Nečaká náš nič jednoduché. Vlani nás pripravili o postup do play-off, keď nás zdolali v kľúčovom zápase, ktorý sme hrali na domácej palubovke. Teraz máme možnosť na reparát. Vieme, že v tíme majú vysoké hráčky a rozhodujúce bude, ako zvládneme doskakovanie a rýchle protiútoky. Ak sa nám podarí uspieť, budeme v nedeľu hrať priamy súboj s Vilniusom o postup,“ povedal generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.

Košičanky môžu postúpiť už len na úkor Ostravy, ktorá má rovnaký počet bodov, no lepší vzájomný zápas.

„V sobotu hrajú po nás s Vilniusom a pokiaľ by zvíťazili, už by mali postupové karty vo svojich rukách. My ale veríme, že domáci Vilnius má obrovský záujem o postup a v sobotu urobí všetko pre to, aby Ostravu zdolal a v nedeľu si proti nám zahral malé finále o postup do play-off,“ skonštatoval Jendrichovský.

Ak by sa anjelkám podarilo postúpiť, v prvom kole vyraďovacej fázy by ich čakal dvojzápas s Brnom.

„Z hľadiska cestovania by to bol pre nás veľmi prijateľný súper. Veľmi radi by sme do Košíc priniesli minimálne ešte jeden zápas európskej súťaže.“

Hviezdou Vilniusu bývalá hráčka Košíc

V tíme Vilniusu pôsobí aj mladá podkošová hráčka, ktorá obliekala košický dres – Daugile Šarauskaitová.

„Vilnius bude veľmi ťažký súper. V tíme majú mladé hráčky, ktoré sú vedené legendou ženského litovského basketbalu Jurgitou Štreimikytovou. Dlhé roky hrávala WNBA a má aj niekoľko titulov z Euroligy. Najväčšou hviezdou tímu je Šarauskaitová, ktorá hrala rok v našom tíme. Keďže dokončuje školu, vrátila sa do svojho materského klubu. Určite bude ich najväčším tromfom.“

Košičanky sa budú opierať aj o výkony najnovších zámorských posíl Flukerová – Gossová.

„Počas sezóny sme mali obrovský problém s doskakovaním, s ktorým by nám Flukerová mala výrazne pomôcť. Čo sa týka Gossovej je vidieť, že má silné individuálne schopnosti na to, aby bola našou najlepšou strelkyňou. Od nej si sľubujem, že v každom zápase by mohla zaznamenať 20 bodov,“ povedal Jendrichovský.

Pôvodne mali košické basketbalistky cestovať do Vilniusu autobusom, no napokon zvolili leteckú dopravu.

„Kvôli finančnej náročnosti cestuje na zápas len deväť hráčok a traja členovia realizačného tímu. Mrzí ma, že nemôže cestovať Dominika Drobná, ktorá má zranené koleno. Zvyšok dievčat sa bude pripravovať spolu s juniorkami, ktoré budúci týždeň čakajú dva dôležité zápasy v druhej najvyššej súťaži a následne aj náročný program v Európskej dievčenskej basketbalovej lige.“