Košický umelec zo súdu v Pezinku: Myslel som, že Kočner je inteligentnejší

Kalmus je na procese ako osobný priateľ pozostalých.

18. jan 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zatiaľ trvalo tri dni. Pokračovať má v pondelok.



Na súde v Pezinku je aj košický výtvarník Peter Kalmus.

Vraví, že váhal, či sa najsledovanejšieho súdneho procesu na Slovensku zúčastní.

Srdce v hrdle

„Bolo to ťažké, asi desať dní predtým som bojoval so sebou, či tam ísť, či to zvládnem. Rozhodol som sa, že pôjdem, celú noc som nespal, cestoval som v noci. Keď sa to ráno začalo, bolo to náročné. Hlavne, keď sedíte kúsok od pozostalých, rodičov, brata či matky. Hlavne tie brutálne detailné, chladnokrvné opisy strelca. To fakt má človek srdce v hrdle a slzy na krajíčku.“

Záujem verejnosti i novinárov o proces je vyšší ako kapacity sály.

„Do sály som sa dostal ako osobný priateľ rodiny Kuciakovcov a Zlatky Kušnírovej. Pre bezpečnostné a kapacitné dôvody je to limitované, prvý deň sa asi 30 novinárov nedostalo dnu.“

S pozostalými sa zoznámil košický aktivista a umelec pri príprave pamätníka v Košiciach, ktorého je autorom.

Odhalili ho v lete 2018 v parčíku na začiatku Južnej triedy neďaleko Námestia osloboditeľov.