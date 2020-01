Senzácia v Košiciach: Domáci líder podľahol poslednému

Košičania prehrali s Liptákmi 1:2.

17. jan 2020 o 19:45 (aktualizované 17. jan 2020 o 21:04) TASR

KOŠICE. V 41. kole hokejovej Tipsport ligy sa v Košiciach zrodilo veľké prekvapenie.

Domáci líder tabuľky nestačil na posledný celok súťaže a prekvapujúci podľahol Liptákom 1:2.

Košice tak razom z prvej priečky spadli až na tretiu, za Slovan a Banskú Bystricu.

Už úvod veľa naznačil

Pre trojicu Sukeľ, Michalčin, Vrábeľ išlo o špeciálny zápas, keďže ešte donedávna obliekali dres svojho piatkového súpera.

Liptáci začali lepšie, keď práve Vrábeľ strelou nad lapačku prekvapil Škorváneka a hostia od 5. minúty viedli - 0:1.

Košičania sa snažili o vyrovnanie, zvýšili obrátky, ale organizovaná obrana súpera im robila problémy.

Liptákom sa darilo držať domácich mimo výhodných streleckých pozícií a často hrozili z brejkov.

Košičania však ešte do prvej prestávky dokázali vyrovnať, keď brankár Zalivin neskrotil puk po pokuse Rapáča, ktorý v 15. minúte upravil na 1:1.

Rozhodol Vybíral, košická snaha bola jalová

Domáci sa ani v druhej tretine nedostali do ideálnej hernej pohody.

Napriek výraznému tabuľkovému rozdielu diváci videli vyrovnaný hokej s viacerými šancami na oboch stranách.

V 30. minúte sa efektnou akciou prezentoval Róbert Huna, ale Škorváneka neprekonal.

Domáci si vydýchli aj po žŕdke Tamášiho v 34. minúte a keď Majdan ani Koch v nádejných príležitostiach neprekonali Zalivina, prišiel trest.

Košičania prepadli v strednom pásme a Vybíral po úniku vrátil hosťom náskok - 1:2.

Tretia tretina bola o snahe domácich o vyrovnanie, no Liptáci pozornou defenzívnou hrou kontrolovali svoj náskok.

Bezhlavo neútočili a Košičania mali problém dostať sa do nádejných pozícií.

Nevyšlo to ani Haščákovi v 55. minúte, ktorý sa po krátkom úniku dostal za obranu súpera.

Domácim k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára v závere zápasu.

Hlasy po zápase

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Mikuláš vyhral zaslúžene. Náš herný prejav sa ťahá už dlhšiu dobu. V nedávnom zápase v Bratislave to vyvrcholilo. Je to ako keď idete na skúšku do školy a predtým sa nenaučíte, v tom momente už to riešenie nenájdeš. Dnes sme neboli schopní presadiť sa do priestorov, odkiaľ sa dávajú góly. Chlapci sa musia spamätať a uvedomiť si, že všetko začína tvrdou prácou."

Anton Tomko, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš: "Pred zápasom sme pracovali najmä na hlavách, aby sme boli pozitívni. Každý počítal s tým, že Košice sú favorit. Mali sme slušný pohyb v porovnaní s inými zápasmi. Gól Vrábeľa nás celkom nakopol. V náš prospech dnes rozhodla bojovnosť a organizácia hry, ale sčasti aj šťastie. Vybojovali sme tri body, ktoré sú pre nás povzbudením do ďalšieho priebehu sezóny. Ešte nevzdávame boj o predposlednú priečku."

Štatistika HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Góly: 15. B. Rapáč - 5. Vrábeľ (Tamáši, Rud. Huna), 39. Vybíral (Michalčin, Piatka). Rozhodovali: Fridrich, Goga - L. Beniač,Frimmel, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5 626 divákov. HC Košice: Škorvánek - Slovák, Koch, Pavlin, Růžička, Čížek, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, Sukeľ - Rapáč, Bortňák, Klhůfek - Milý, Suja, Jokeľ. MHk 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kurali, Kramár, Droppa, Petran, Michalčin, Roman, Smutný, Mezovský - Rud. Huna , Tamáši, Vrábeľ - Vybíral, Piatka, Surový - Kriška, Rób. Huna, Ruch. Huna - Haluška, Oško, Uhrík.