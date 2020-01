Draisaitl: Hráči sa musia spamätať, je to o tvrdej práci

Vrábeľ bol smutným hrdinom. Strelil gól, potom si vykĺbil rameno.

17. jan 2020 o 22:04 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice prekvapivo prehrali na domácom ľade s posledným Liptovským Mikulášom 1:2 a prišli o vedúcu pozíciu v Tipsport lige.

Výhru hostí zariadili kmeňoví hráči oceliarov, ktorí sú na Liptove na hosťovaní.

Filip Vrábeľ strelil otvárací gól zápasu a Christian Michalčin nahrával na víťazný presný zásah Vybíralovi.

Vrábeľ však bol napokon smutným hrdinom, keď si po narazení na mantinel poranil rameno na ľavej ruke a je možné, že ho čaká dlhší výpadok.

Vrábeľ: Vedeli sme, čo na Košice platí

Pre Filipa Vrábeľa malo víťazstvo jeho aktuálneho tímu trpkú príchuť.

V druhej tretine odišiel po narazení na mantinel do šatne a do zápasu už nezasiahol.

„Zápas som začal dobre, mal som hneď dve strely a z jednej sa mi podarilo dať gól. Bolo to pre mňa zvláštne, hrať proti svojim. V druhej tretine prišiel ale smolný moment. Celé sa to udialo rýchlo. Tomáš Slovák ma trochu postrčil pri mantineli, ale nebola to jeho vina. V hokeji sa to jednoducho stáva. Vyzerá to na vykĺbené rameno. Uvidíme, ako dlho budem musieť pauzovať,“ skonštatoval Vrábeľ.