Young Angels napriek štyrom víťazstvám v EWBL končia

Jendrichovský: Postup do play-off nám ušiel trikrát.

19. jan 2020 o 21:55 Patrik Fotta

Košické basketbalistky zápasy vo Vilniuse zvládli, no z postupu sa neradovali. (Zdroj: facebook Vilniaus Kibirkštis)

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice aj napriek dvom víťazstvám v závere základnej časti Európskej ženskej basketbalovej ligy (EWBL) nad Grodnom a Vilniusom nepostúpili do play-off.

Ostrava totiž rovnako svoje záverečné vystúpenia zvládla a pri rovnakom počte bodov ako získali Košičanky postúpila vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu.

Anjelky sa budú už naplno koncentrovať na domácu najvyššiu súťaž a boje v Slovenskom pohári.

Ostrava postúpila s obrovskou dávkou šťastia

Súvisiaci článok Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Košické basketbalistky po víťazstve s Grodnom 57:50 pozorne sledovali súboj medzi Ostravou a Vilniusom.

Tesné víťazstvo českého celku 71:69 ich vôbec nepotešilo.

„Priznám sa, nepočítal som s tým, že by Ostrava mohla vo svojom momentálnom zložení vyhrať oba zápasy. Podarilo sa im to síce s obrovskou dávkou šťastia, ale postup si zaslúžili a ja by som im chcel zagratulovať,“ povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský.