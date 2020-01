Nováčik ulovil kanoniera Nováka. Na jar nechce podliezť nastavenú latku

Treťoligová Kalša získala do svojho kádra aj ďalších troch hráčov.

21. jan 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

KALŠA. Futbalisti TJ Mladosť Kalša vlani na jar postupom do tretej ligy Východ prepísali klubovú históriu.

Skúsené mužstvo sa nestratilo ani vo vyššej súťaži.

Práve naopak, počas jesene sa väčšinou pohybovalo na horných priečkach tabuľky.

Po slabšom závere sa zošmyklo na deviatu pozíciu, avšak na piatu Sninu stráca iba dva body.

V odvetnej časti by treťoligový debutant nerád podliezol nastavenú latku, o čom svedčí aj zimné posilnenie kádra.

K ostrieľaným borcom ako sú Róbert Zeher, Peter Krakovský, Jozef Gašpar či Ján Vajda pribudol ďalší.

A to 34-ročný bývalý reprezentačný útočník a kráľ ligových strelcov v sezóne 2007/08 Ján Novák!

Na posilách ešte pracujú

Odchovanec trebišovského futbalu, ktorý v minulosti hrával aj za MFK Košice, Žilinu, Prešov či Borčice a naposledy si obliekal dres materského celku, je veľkým úlovkom nebojácneho nováčika.

„Je to hráč so skúsenosťami z vyšších súťaží aj zo zahraničia, od ktorého očakávame predovšetkým góly. Verím, že do nášho kolektívu rýchlo zapadne a stane sa aj vodcovskou osobnosťou. Som presvedčený, že bude veľkou posilou,“ povedal na margo novej akvizície v tíme lodivod TJ Mladosť Ľubomír Maďarik.

Okrem Nováka získala Kalša ešte jednu kvalitnú posilu, ktorou je 26-ročný Sergej Pilipčuk z FC Košice.