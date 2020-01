Košice opäť neuspeli. Naprázdno idú zo Zvolena

Všetky góly padli v druhej tretine, záverečný tlak nepomohol.

21. jan 2020 o 20:35 (aktualizované 21. jan 2020 o 21:03) TASR

ZVOLEN. Ani v 42. kole hokejovej Tipsport ligy nedokázali košickí hokejisti prelomiť menšiu výsledkovú krízu z ostatných zápasov, prehrali tretí zápas v rade.

Vo Zvolene sa hral vyrovnaný duel, všetky góly padli v druhej tretine, ale Košice odchádzali napokon porazené, hoci v závere mali obrovský tlak.

Festival zahodených šancí

V prvej tretine gól nepadol, hoci oba tímy si utvorili niekoľko sľubných príležitostí.

Prví to boli Košičania, ale Milý nenamieril presne. Domáci pohrozili v presilovke, keď po prihrávke Trottera vypálil Betker z prvej. Košarišťan svoj tím podržal.

Prácu mal i neskôr po nebezpečnom teči Thompsona. Chvíľu pritom nevedel, kde má puk, no napokon ho zaľahol.

V 18. minúte M. Halama vystrelil, brankár hostí zasiahol betónmi, k dorážke sa ešte dostal Parks, natlačil sa celým telom do bránkoviska, ale ani on neskóroval.

Východniari v závere tretiny mohli ísť tiež do vedenia. Klhůfek si blafákom vychutnal Hollého, ktorý dostal na svoje 29. narodeniny nečakane prednosť pred Tomekom, no keď mal skúsený útočník Košíc pred sebou už len prázdnu bránku, tak zavesil puk rovno do hornej žrde. Potvrdil to i videorozhodca.

Gólové druhé dejstvo

V strednom dejstve išli Zvolenčania rýchlo do vedenia. konkrétne po päťdesiatich sekundách.

Marco Halama dostal prihrávku na kruhy, vystrelil z prvej a tečovaný puk zmiatol Košarišťana - 1:0.

O päť minút neskôr bolo 2:0, pretože v presilovke po delovke Thompsona putoval tečovaný puk rovno na hokejku Betkera a ten ho nemal problém poslať do odkrytej časti košickej bránky.

Hostia však odpovedali expresne rýchlo, znížili za 25 sekúnd. Belluš spoza bránky videl pred ňou Jakuba Sukeľa a ten bez prípravy zakončil - 2:1.

Domácich inkasovaný gól nerozhodil, mali ďalšie možnosti, najmä Trotter, ktorý nevyužil najprv samostatný nájazd a potom sa nepresadil ani strelou švihom.

Do tretice mu to však napokon vyšlo. Z medzikružia napriahol do pravého horného roku a v polovici zápasu zvýšil na 3:1.

Ani tento stav netrval dlho. Košice do poldruha minúty znovu znížili. Milý vystrelil z medzikrzužia a hoci Hollý puk vyrazil, na následnú dorážku toho istého hráča už nemal nárok 3:2.

Východniari mali potom niekoľko možností na vyrovnanie, zmätok pred bránkou HKM nevyužil Jokeľ a T. Slovák opečiatkoval pravú žrď.

Až tesne pred druhou prestávkou si domáci utvorili tlak, v ňom zaujala Corrinova strieľaná prihrávka pred bránku, následne teč Kelemena, no puk smeroval len pár centimetrov vedľa žrde.

Záverečný tlak bol bez efektu

Aj tretia tretina bola rušná. Hneď v jej úvode sa Zvolen dostal do prečíslenia dvoch na jedného, ale Trotter trestuhodne minul poloprázdnu bránku.

Hostia mohli odpovedať v 45. minúte. Belluš z dobrej pozície namieril do Hollého a následne voľný Skokan z medzikružia minul priestor troch žrdí.

Hostia potom nevyužili ani 44-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, mali v nej drvivý tlak, dobre kombinovali i zakončovali, no domáci tieto situácie ustáli i s dávkou šťastia.

Od 51. minúty sa pre zmenu domácim naskytla až štvorminútová početná výhoda piatich proti štyrom, ale nevyužili ju, nevypracovali si v nej vyloženú šancu.

Mohlo ich to mrzieť, pretože Košice mali v závere mohutný tlak, odvolali i brankára, hrali v šestici, no zahodili vyložené šance, konkrétne Skokan, dvakrát Haščák a sekundu pred záverečným klaksónom Hollý zlikvidoval aj delovku Růžičku.

Štatistika HKM Zvolen - HC Košice 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) Góly: 21. M. Halama (Trotter, Tomko), 26. Betker (Thompson, Corrin), 29. Trotter (M. Halama, Švarný) – 27. J. Sukeľ (Belluš, Skokan), 31. Milý (Bortňák, Klhůfek). Rozhodovali: Štefik, Fridrich - Gegáň, Synek, vylúčení 6:6, presilovky 1:0, oslabenia 0:0, 1 807 divákov. HKM Zvolen: J. Hollý - Betker, Stephenson, Corrin, S. Tomko, Švarný, Meliško, Kolenič - Kelemen, Trotter, M. Halama - Špirko, Parks, McPherson - Thompson, B. Mráz, Štrauch - Tibenský, S. Petráš, Marcinek. HC Košice: Košarišťan - T. Slovák, Koch, Pavlin, D. Růžička, Čížek, Zeleňák, M. Bučko - Majdan, Michal Chovan, Haščák - Belluš, Skokan, J.Sukeľ - Rapáč, Bortňák, Klhůfek - J. Milý, Suja, Jokeľ.