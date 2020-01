Colník odmietol dychovú skúšku, na súde dostal peňažný trest

Peter T. musí zaplatiť 500 eur a rok si nesmie sadnúť za volant.

23. jan 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani v decembri pribudlo do štatistík vodičov jazdiacich či podozrivých pre jazdu pod vplyvom alkoholu ďalšie meno. Išlo o 44-ročného Košičana Petra T., inšpektora Finančnej správy SR.

Policajti ho však nezastavili pri náhodnej kontrole, pri ktorej by mu zistili v dychu či v krvi alkohol. Na podozrenie, že jazdil opitý, sa prišlo pri nehode, ktorú spôsobil.

V stredu ráno sa Peter T. zodpovedal na Okresnom súde Košice I.

Políciu zavolal taxikár

Colník sa mal jazdy pod vplyvom alkoholu dopustiť vo večerných hodinách 13. decembra na Tomášikovej ulici. Keď nasadol do svojho auta Peugeot 207, pri cúvaní narazil do zaparkovaného a na zákazníka čakajúceho taxíka Renault Megane. Tomu síce škoda nevznikla žiadna, no keďže mal taxikár pocit, že vodič peugeotu je opitý, zavolal políciu.

Hliadka bola nablízku, preto prišla takmer okamžite a chcela Petra T. podrobiť dychovej skúške.

Podľa znenia obvinenia ju odmietol, rovnako tak odber krvi v nemocnici. A to napriek upozorneniu policajtov, že sa vystavuje nebezpečenstvu trestného stíhania.

Hliadka PZ vodiča zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Po niekoľkých dňoch bol Peter T. predvedený pred sudcu Okresného súdu Košice I a riešený v tzv. superrýchlom konaní.

Ako nás informovala hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová, trestným rozkazom dostal peňažný trest 500 eur a pre prípad marenia náhradný trest dva mesiace väzenia. Dostal aj zákaz šoférovať na jeden rok.

Keďže colník podal odpor, vynútil si prejednanie veci na hlavnom pojednávaní.

Auto vraj nešoféroval

V stredu Peter T. vyhlásil, že je nevinný.