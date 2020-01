Župan o kauze Sečovce: Jeden z obvinených je kamarát hlavného kontrolóra

Podľa Trnku o tuneli vedel aj Trebuľa.

22. jan 2020 o 13:32 (aktualizované 22. jan 2020 o 16:33) Judita Čermáková, Jana Ogurčáková, TASR

KOŠICE. V kauze astronomicky vysokého nájomného pre elokované pracovisko strednej školy v Sečovciach Národná kriminálna agentúra (NAKA) v utorok zadržala a z majetkovej trestnej činnosti obvinila štyri osoby.

Medzi nimi sú aj bývalý vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Štefan Kandráč a Alica Krivanská, bývalá riaditeľka Spojenej školy Dobšiná, pod ktorú spadá elokované pracovisko.

Novinárom to v stredu potvrdil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Obvinenými v kauze sú aj konateľka firmy S1 Beáta P. a Ivan S.

"Počas zaisťovacej policajnej akcie s krycím názvom Panda sme zadržali štyri osoby, ktoré vyšetrovateľ NAKA obvinil z majetkovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, ktorý predložil aj s vyšetrovacím spisom prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry. Ten rozhodne o ďalšom postupe," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Trnka hovorí o výstražnom prste

"Ja verím, že utorkovým krokom NAKA bol jednak daný výstražný prst do budúcna všetkým takýmto skupinám, a jednak si aj všetci ľudia, ktorí možno vedeli o tomto prípade, ale ho prehliadali, uvedomia, že takéto kroky nebudú z úrovne KSK do budúcna akceptované," povedal Trnka.

Nájomnú zmluvu pre elokované pracovisko v Sečovciach uzatvorila spoločnosť S1 a Spojená škola Dobšiná v septembri 2013 s dodatkom v auguste ďalšieho roku, keď stál na čele KSK Zdenko Trebuľa (Smer-SD).

KSK platil ročne za prenájom priestorov na ulici Dargovských hrdinov 71 v Sečovciach 897 000 eur. Podľa neskoršieho znaleckého posudku Úradu KSK však bola všeobecná hodnota tohto nájmu len 31 700 eur.

Kontrola až po výmene vo vedení župy

Po výmene na poste predsedu KSK v decembri 2017 došlo k finančnej kontrole z Úradu KSK, ktorá zistila v kauze nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a rozpor zmluvy s viacerými právnymi predpismi.

V septembri 2018 Úrad KSK, ktorý je zriaďovateľom školy, informoval o odvolaní riaditeľky Alice Krivanskej, v novembri následne došlo k presťahovaniu elokovaného pracoviska v Sečovciach do iných priestorov, pričom tento nový nájom predstavuje ročne 27 000 eur.

Župan: Jeden z obvinených je kamarát hlavného kontrolóra

Trnka na brífingu povedal okrem iného aj to, že jeden z obvinených je v kamarátskom vzťahu s hlavným kontrolórom župy Ľubomírom Hudákom (exSmer).

Má ísť o Ivana S., ktorý dodával služby tejto spoločnosti S 1 a zároveň služby elokovanému pracovisku v Sečovciach.

„Ide o, nazvime to, miestneho podnikateľa. Náš Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) mal v minulosti k dispozícii dokumenty, ktoré nasvedčovali tomu, že ide o nedovolené obohacovanie a nehospodárne narábanie s verejnými zdrojmi a aj napriek mnohým diskusiám stále hlavný kontrolór nechce priznať nejaký diel viny, hoci mal k dispozícii tieto dokumenty. Dôležitá informácia, ktorá vyplynula z niektorých zdrojov je, že Ivan S. bol vo veľmi dobrom vzťahu, možno povedať že až kamarátskom, s naším hlavným kontrolórom. A tým pádom je možné, že tieto obvinenia sa v budúcnosti rozšíria aj na ďalšie osoby,“ povedal Trnka.

V údajne kamarátskom vzťahu a nekonaní vo veci kontroly vidí župan súvislosť.

„Hlavný kontrolór má v priamej riadiacej pôsobnosti 11 - 12 zamestnancov, ktorí sú združení pod Útvarom hlavného kontrolóra. Mal by byť zodpovedný aspoň za tých pár ľudí vykonávajúcich kontrolu v jeho mene. To, že na nejakom papieri sú podpísaní priamo jeho zamestnanci, ktorí prevzali tie dokumenty a on sa tvári, že o nich nevie, to môže tvrdiť, ale ja osobne tomu neverím.“

Očakáva preto, že vyšetrovanie sa ešte môže rozšíriť aj o ďalšie osoby.

„Mám informácie, že to vyšetrovanie by sa ešte mohlo rozšíriť aj o ďalšie osoby a myslím si, že pán hlavný kontrolór by mohla byť jedna z nich.“

Vypovedal aj kontrolór

Hudák kamarátsky vzťah s obvineným podnikateľom odmieta.

„Ak ide o pána, ktorý bol konateľom firmy Isostava, s. r. o., Košice, nie. O stretnutí v pracovnej veci s konateľom tejto firmy v súvislosti s inými vykonanými kontrolami, z ktorých boli zistené aj porušenia finančnej disciplíny, som podal výpoveď na NAKA v júni 2019.“

Poskytol aj písomné vyjadrenie v súvislosti s prenájmom v Sečovciach a predložil požadované dokumenty.

Kontrolór tvrdí, že o nevýhodnej zmluve nevedel až do dňa medializovania podnetu poslankyňou Zimenovou v novembri 2017.

„Súhlasím s tým, aby si orgány činné v trestnom konaní riadne robili svoju prácu,“ reagoval na aktuálne zadržanie obvinených.

„K brífingu pána župana dodávam, že považujem jeho vyjadrenia na moju osobu len za snahu pokračovať v diskreditácii mojej osoby a ÚHK vzhľadom k tomu, že sme kontrolami poukázali na protispoločenskú činnosť na KSK a na základe ktorej prebiehajú trestné konania,“ reagoval Hudák.

Kraj podal žalobu

Podľa Trnku bola pôvodná nájomná zmluva neplatná a kraj podal žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia voči spoločnosti S1.

"Kraju vznikla škoda takmer 4,5 milióna eur, ktoré si aktuálne vymáhame súdnou cestou, a ja verím, že tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu KSK a budú použité na správne účely," povedal.

Ak by kraj nezasiahol, táto suma sa podľa neho mohla vyšplhať až na 12 miliónov eur.

Pokračuje podľa neho aj vyšetrovanie zistení, že rómski žiaci elokovaného pracoviska neboli správne zaraďovaní v rámci špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a škola tak poberala za žiakov viac peňazí, ako mala nárok.

Stíhanie vydierania bolo stopnuté

V júni 2018 podal Trnka trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania, pretože osoby, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, že stáli za meganájomným, sa mu mali vyhrážať a ponúkať mu úplatok 1 milión eur za to, aby v kauze nekonal.

„Takéto mafiánske praktiky na mňa neplatia, podal som trestné oznámenie na políciu. Tí, ktorí zosnovali v Sečovciach tento megapodvod, nás okrádali dvakrát. Jednak o naše dane, ale aj o budúcnosť, ktorou je vzdelanie našich detí.“

Trestné stíhanie vo veci vydierania však bolo zamietnuté.

„To znamená, že nebola dokázaná skutková podstata. Mne je to osobne veľmi ľúto, avšak som rád, že v tom druhom trestnom konaní došlo k posunu, zainteresované osoby boli zadržané a bolo voči nim vznesené obvinenie.“

Ponuku a úplatok od Ivana S. a právnika mu mala sprostredkovať jemu známa osoba.

Trnka nechcel konkretizovať, o koho išlo a neodpovedal ani na otázku, či sa stretol s Ivanom S.

„Ide o dosť citlivé veci, ktoré zasahujú aj do súkromia niektorých osôb a nerád by som to ďalej rozvíjal. Nejde o verejne činné osoby, išlo by o zásah do ich súkromia a snažím sa to rešpektovať po celú tú dobu, hoci to vyvoláva otázky. Ale hlavným cieľom bolo, aby osoby, ktoré môžu za toto nehorázne ulievanie peňazí a tunelovanie verejných zdrojov, boli potrestané.“

Podľa informácií Korzára sa mal Ivan S. stretnúť so županom Trnkom, čo Korzáru v minulosti potvrdil aj ďalší účastník stretnutia, župný poslanec a primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS).



Nájomnú zmluvu s premrštenými cenami za prenájom považuje vedenie župy za neplatnú. K jej oficiálnemu vypovedaniu doteraz nedošlo.

„Ak by došlo k vypovedaniu, tak by sme nepriamo potvrdili, že je platná a my ju považujeme za neplatnú. Zatiaľ nikto nenapadol to, že ju neplatíme, čo tiež o niečom svedčí.“

Už v minulosti Trnka povedal, že kauza Sečovce je typickou práčkou peňazí, vo vznesení obvinenia teda vidí potvrdenie tunelovania verejných peňazí.

Trnka pripomenul, že Kandráča do funkcie menovali nominanti strany Smer-SD.

Krajský šéf strany a neúspešný kandidát na župana Richard Raši na naše otázky zatiaľ nereagoval.

Trnka: Nie je možné, aby to nevedeli

Na otázku Korzára, či o meganájomnom vedel bývalý šéf úradu KSK a bývalý župan Zdenko Trebuľa (Smer-SD), Trnka hovorí, že áno.

„Ja si neviem predstaviť, že by momentálne niekto, nejaký vedúci odboru niečo takéto urobil, lebo to je niekoľko následných úkonov a ja ako predseda by som o tom nevedel. Z môjho pohľadu to nie je možné, aby tomu bolo tak aj v minulosti. Môžem sa domnievať, neviem to však dokázať. Samozrejme si môžeme dať nejaké ružové okuliare a tváriť sa , že to bola partizánčina pána Kandráča, avšak ja si myslím, že o tom vedeli aj iní ľudia vyššie postavení na tomto úrade.“

O zásahu policajtov z NAKA sa dozvedel Trnka hneď po zásahu: „Tým, že sme poškodení, tak sme mali nejaké informácie. Dozvedel som sa o tom zásadu o siedmej ráno.“