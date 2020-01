Raši ku kauze Sečovce: Padni komu padni

Vicepremiér hovorí aj o snahe ovplyvňovať vyšetrovanie kauzy.

24. jan 2020

KOŠICE. Košický krajský šéf Smeru, bývalý košický primátor a končiaci vicepremiér Richard Raši reaguje na obvinenie štyroch ľudí v kauze astronomického nájomného v Sečovciach obľúbeným slovným spojením svojho šéfa.

„Ak došlo k nezákonnému konaniu, musí pre všetkých platiť padni komu padni,“ reagoval pre Korzár.

Štvorica čelí obvineniam pre obzvlášť závažný zločin podvodu a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Podľa polície hrozila celková škoda zhruba 12 miliónov eur.

Ide o kauzu z čias, keď košickú župu viedol Zdenko Trebuľa (Smer-SD), a jej pozadie postupne vyplávalo na povrch po nástupe nového župana Rastislava Trnku (nezávislý).



Raši bol v roku 2017 favoritom na post župana, kde by v prípade víťazstva vystriedal svojho straníckeho kolegu. Ten šéfoval kraju 12 rokov a už nekandidoval.

No Rašiho vo voľbách prekvapivo porazil Trnka len o 875 hlasov.

Viní Trnku z váhania

Na otázku, či by v prípade, že by sa stal županom, došlo k takémuto trestnému stíhaniu, Raši odpovedal: „Akékoľvek nezrovnalosti, na ktoré by sme narazili, by sme jednoznačne razantne riešili. Ak polícia a prokuratúra našla dôvod na trestné stíhanie, iste nezáleží na tom, kto je predsedom.“