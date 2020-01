Na Prešov má dobré spomienky. Košičan Urban na to ohľad brať nebude

Doma nechceme ľahko púšťať body, vraví pred veľkým hádzanárskym derby.

24. jan 2020 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Košice čaká cez víkend významná hádzanárska udalosť.

Prvýkrát po návrate na extraligovú scénu privítajú vo veľkom východniarskom derby svojho odvekého rivala, Tatran Prešov.

Prvý zápas oboch tímov v aktuálnej sezóne sa skončil vysokým víťazstvom Šarišanov 38:24.

Košický tábor verí, že v domácom prostredí môže suveréna slovenskej scény z poslednej dekády a pol potrápiť omnoho viac.

Nasvedčuje tomu aj štatistika.

Košickí hádzanári odohrali zatiaľ doma sedem extraligových stretnutí, to znamená hostili už všetkých súperov okrem Prešova.

A nestratili v nich jediný bod.

Ak chcú uspieť, musí to byť ich deň

„Čaká nás veľmi zaujímavý zápas. Očakávania sú veľké, veríme v iný priebeh než v Prešove, kde to bolo jednoznačné. Zostávame však pri zemi, pretože vieme, akú silu a hráčov má súper. Môžeme len prekvapiť, hoci si myslím, že na domácej palubovke máme aj my svoju silu,“ vraví jeden z herných lídrov Košice Crows Tomáš Urban.

Ťarcha bude podľa neho na pleciach súpera, ktorý by mal víťaziť v každom zápase, zatiaľ čo domáci doň môžu ísť uvoľnene.

„Nemáme čo stratiť, môžeme sa ukázať a doma nechceme ľahko púšťať body,“ avizuje Urban odhodlanie čo najviac sťažiť úlohu favoritovi.

Aj slovenský hádzanársky Goliáš z času na čas nájde svojho Dávida.

Stane sa tak v sobotu večer (hrá sa od 18.00 hod.)?

„Pri ideálnom scenári by to tak mohlo byť. Neostávame nám iné, iba dúfať, že to bude náš deň, pomôže nám brankár a budeme sa strelecky presadzovať. Len v takom prípade môžeme byť úspešní,“ uvedomuje si Urban.

S Prešovom precestoval celú Európu

Zdá sa, že v druhej polovici sezóny naberá Tomáš Urban formu ako hrom.

Po návrate z reprezentácie späť do klubu zbombardoval minulý týždeň HC Zubří 17 gólmi!

Košičania zdolali v prípravnom stretnutí aktuálne štvrtý tím najvyššej českej súťaže 26:25.

Koľko presných zásahov si nechal v talóne pre najbližší duel?