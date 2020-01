Polaček o presune kompetencií na mestské časti: Je to nereálna úvaha

Za príklad dáva Bratislavu, kde to podľa neho rozvoj samosprávy brzdí.

26. jan 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nez.) si na rozdiel od starostov veľkých mestských častí nemyslí, že by presun kompetencií z mesta na miestne úrady priniesol dobré výsledky.

„Je to nereálna úvaha, ktorej realizácia by nepriniesla žiadne pozitíva. Dokumentuje to aj príklad Bratislavy, kde mestské časti majú viac kompetencií ako v Košiciach a dosť to brzdí rozvoj samosprávy. Rovnaký názor zastáva aj dlhoročný expert na samosprávu na Slovensku Viktor Nižňanský, s ktorým spolupracujú aj viaceré slovenské samosprávy vrátane mesta Košice.“

Chce reálne dáta a analýzy

A ako zareaguje na žiadosť starostov prerokovať a zmeniť štatút mesta?

Zásadné zmeny, akou je aj presun kompetencií, musia byť podľa Polačeka podložené skutočnými údajmi a číslami a nie politickými záujmami.

„Mesto nemôže fungovať na emóciách, ale musí sa riadiť aj reálnymi dátami a odbornými analýzami. Odborníci ešte dokonca aj Bratislave odporúčajú, aby viaceré kompetencie mestských častí prešli opäť na mesto. Nevidím dôvod, prečo by sme v Košiciach robili presný opak toho, čo je efektívne a výhodné.“

V prospech ľudí

Primátor poukazuje na to, že napríklad väčšina obyvateľov mesta sa prihovára za redukciu mestských častí, s čím ale samotní starostovia nesúhlasia.