Poslanec o exriaditeľke: Ak sa podieľala na tej špinavosti, nech nesie zodpovednosť

24. jan 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Keď sa podieľala na tej špinavosti, nech nesie zodpovednosť, hovorí o bývalej riaditeľke Spojenej školy v Dobšinej Alici Krivanskej poslanec Smeru v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) a bývalý primátor Dobšinej Karol Horník.

Krivanská je jednou z obvinených v kauze predraženého nájomného na elokovanom pracovisku školy v Sečovciach.

Bývalá riaditeľka sa ku kauze a svojej zodpovednosti pre médiá nevyjadruje.

Podľa znenia obvinenia Krivanská vystupovala ako nájomca.

Po vzájomnej dohode s prenajímateľkou Beátou P., vedúcim odboru školstva na Úrade KSK Štefanom Kandráčom a konateľom košickej firmy Ivanom S. sa mali vopred dohodnúť na postupe kúpy a predaja nehnuteľnosti medzi spriaznenými osobami a spoločnosťami.

Následne mali vytvoriť podmienky pre jej nadhodnotený prenájom.

Krajský poslanec Karol Horník bol v minulosti, a ešte stále aj je, členom rady školy v Dobšinej.

Na škole pôsobil 17 rokov ako pedagóg a s Krivanskou sa dobre pozná.

„Prichádzali sme do kontaktu. Pre školu urobila dosť, nemala to ľahké, rušilo sa gymnázium, škola sa zlučovala a pozostávala z dvoch subjektov. Ale ak je to pravda, že má v tom prsty a podieľala sa na tej špinavosti, nech nesie zodpovednosť,“ hovorí Horník.

Exprimátor: Neprekvapilo ma to

V malom meste spolu vyrastali, tykajú si.

„Ona je Dobšinčanka, ja som Dobšinčan, vyrastali sme spolu, no nie sme kamaráti ani priatelia, ale tykáme si. Prichádzal som s ňou do kontaktu ako primátor mesta, riešili sme problémy v školstve,“ vraví Horník.

V minulosti sa s ňou o kauze raz osobne rozprával.

„Hovorila mi, že ona za to nemôže.“

Hovorí, že aktuálne obvinenie ho neprekvapilo.