Ťažko opitá vodička usmrtila mladú ženu. Namiesto 8 rokov dostala 3,5 a doživotný zákaz

V rýchlosti 131 km/h prešla do protismeru.

21. júl 2021 o 15:50 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd Košice sa v stredu naposledy zaoberal tragickou dopravnou nehodou z mája 2016. Medzi obcami Vojčice a Horovce v okrese Trebišov sa vtedy zrazil Peugeot 301 s Citroënom Berlingo.

Zomrela v ňom mladá vodička Michaela Č. z obce Pusté Čemerné v okrese Michalovce.

Dôvodom viacerých verejných zasadnutí bolo odvolanie, ktoré podala vodička peugeotu Miroslava Ferková voči rozsudku Okresného súdu Trebišov.

Ten ju koncom apríla 2017 uznal vinnou z prečinu usmrtenia a poslal na 8 rokov do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň jej do konca života zakázal sadnúť si za volant.

Trebišovčanka sa odvolala voči výške trestu.

Alkohol a možno aj lieky

Ferková čelila obvineniu, že pri jazde pod vplyvom alkoholu nevenovala dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou prešla do protismeru.

Tam narazila do oprotiidúceho Citroënu Berlingo, ktorý viedla Michaela Č. († 20).

Dievčina utrpela zranenia viacerých pre život dôležitých orgánov, ktorým na mieste podľahla.

Vodičke peugeotu namerali 2,55 promile alkoholu. Na polícii vypovedala, že bola doma sama a popri varení polievky vypila tri poháriky vodky s obsahom 0,4 dl.

Potom si údajne pamätá už len to, ako ju nakladali do sanitky. Nepamätala sa vraj, kedy odišla z domu, prečo nasadla do auta a ani to, kam šla.

Neskôr z vyjadrenia jej manžela vyšlo najavo, že zrejme požila štyri tabletky jeho lieku diazepam.

Na pojednávania nechodila

Ferková na pojednávania nechodila, dala súhlas na konanie v jej neprítomnosti. Súd prečítal jej krátku výpoveď zo spisu.

Jazdu peugeotu opísala trojčlenná posádka mazdy, ktorá šla za ňou a spolujazdec si ju natáčal na mobil.

Všetci potvrdili, že vozidlo šlo riskantne už pár kilometrov a takmer spôsobilo dve iné nehody, keď boli ohrození chodci.

Zdalo sa im, že vodička je opitá alebo pod vplyvom drog.

Psychologička uviedla, že Ferková viedla vozidlo v stave ťažkej opitosti. Podľa znalca z dopravy bola rýchlosť peugeota pred zrážkou 131 km/hod. Spôsob jazdy označil za neprijateľný, nekontrolovaný, chaotický a nemal žiadne prvky defenzívnej jazdy.

Napriek námietke obhajoby, že ide o nezákonný dôkaz, súd prehral videozáznam, ktorý urobila posádka mazdy.

Je z neho zrejmý štýl jazdy peugeotu približne 20 sekúnd pred nehodou.

Opakované odročovanie

Krajský senát Jaroslava Chleboviča vytýčil v tejto veci niekoľko termínov verejného zasadnutia.

Príbuzní nebohej Michaely na ne chodili zbytočne. Dôvody odročení boli rôzne, no najčastejšie to bolo na žiadosť obhajkyne či obžalovanej, ktorá medzitým porodila.

Navyše, od 20. februára do 12. októbra 2018 bolo trestné stíhanie voči Ferkovej pre jej tehotenstvo prerušené. Uznesením o tom rozhodol krajský súd.

Jedno z odročení, v júni 2019, bolo z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu obžalovanej. Ferková vtedy neprišla a prostredníctvom podania, ktoré priniesla obhajkyňa Katarína Dušáková, vysvetlila prečo.

„Som hospitalizovaná na psychiatrickej klinike a môj zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa verejného zasadnutia. Nesúhlasím, aby sa konalo v mojej neprítomnosti, a žiadam o odročenie," napísala obžalovaná súdu.

Ten ešte prečítal správu primárky kliniky, ktorá potvrdila zhoršenie zdravotného stavu pacientky. Na „péenke" bola od decembra 2018.

Znalec z psychiatrie závislosť nezistil

Vlani v júli sa na krajskom súde uskutočnilo v poradí desiate verejné zasadnutie.

V sprievode advokátky prišla aj Ferková. Počas celého zasadnutia nepovedala ani slovo. Niekoľkokrát sa z ničoho nič rozplakala a bolo zjavné, že je vo veľmi zlom psychickom stave.

Obsahom zasadnutia bol znalecký posudok znalca z odboru psychiatria, ktorý vypracoval na objednávku obhajoby. Uviedol v ňom okrem iného, že obžalovaná trpí recidivujúcou depresívnou ťažkou poruchou s prítomnosťou psychotických prejavov.

Znalec u obžalovanej nezistil závislosť na alkohole ani inej psychotropnej látke. Dodal, že pred spáchaním skutku nemala skúsenosti s užívaním psychofarmák (diazepamu) ani konzumáciou alkoholu a ich vplyvu na jej organizmus.

Podľa znalca užitie alkoholu a psychofarmák viedlo k rozvoju mrákotného stavu s kvalitatívnym narušením vedomia, majúci charakter komplikovanej až patologickej (patickej) opilosti.

Súd zasadnutie odročil s tým, že chce vypočuť ešte jedného znalca.

Dcéra ja autistka

V stredu sa procesné strany zišli v súdnej sieni krajského súdu naposledy.