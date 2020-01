Košice majú novú webstránku pre cudzincov. V meste ich pribúda

Nájdu na nej aj informácie o úradoch.

24. jan 2020 o 12:58 SITA

Do Košíc prichádza čoraz viac cudzincov.(Zdroj: ilustračné - Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko na svojej oficiálnej stránke vytvorilo podstránku určenú hlavne pre cudzincov.

Podstránka www.kosice.sk/city/foreigners je v anglickom jazyku a má pomôcť prisťahovalcom, ktorí do mesta prišli za prácou, podnikaním, štúdiom, výmenným pobytom, za rodinou či bezpečím.

Na tlačovej konferencii o tom informovali primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) a Lenka Cziková z ETP Slovensko.

Podstránka bude slúžiť ako online informačné centrum pre tých, ktorí do Košíc neprišli ako turisti alebo návštevníci, ale za dlhodobým životom.

Cieľom novej webovej stránky je uľahčenie prvých týždňov pobytu cudzincov v meste.

Prvé svojho druhu

Na stránke nájdu cudzinci informácie, ktoré im pomôžu v orientácii po meste, v základných úradných úkonoch, tiež sú tu kontakty na organizácie zaoberajúce sa integráciou, ale aj tipy na interakciu s inými komunitami cudzincov či menšinovými spolkami, a hlavne s lokálnymi obyvateľmi.

Toto online centrum je v Košickom kraji prvým svojho druhu, ktoré bolo vytvorené samosprávou.



„Mesto Košice je univerzitné mesto, ktoré láka aj zahraničných študentov, a v meste je tiež etablovaných množstvo zahraničných firiem. Je preto potrebné, aby všetci tí, ktorí do Košíc prídu, dokázali získať informácie a kontakty na tých, ktorí im vedia pomôcť. Verím, že aj tento webový portál im pomôže etablovať sa v našom meste,“ uviedol Polaček.



„Nové trendy v migrácii naznačujú, že cudzincov, ktorí do Košíc prídu za prácou či štúdiom, bude pribúdať. Cudzinci, ktorí sa tu usadia, prinášajú veľa benefitov – často napríklad aj sami vytvárajú pracovné miesta pre domácich obyvateľov. Nová stránka je krokom, ktorým mesto Košice vytvára pozitívnu klímu v meste, podporuje spolužitie rôznych kultúr a rôzne skupiny ľudí zapája do diania v meste,“ uviedla Cziková.

Počet cudzincov pribúda

Z Hodnotiacej správy integrácie cudzincov v meste Košice z roku 2018 vyplýva, že v posledných rokoch je v Košiciach badateľný trend zvyšujúceho sa počtu cudzincov.

V roku 2014 to bolo 1 574 štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom v roku 2018 ich počet narástol na 3 781.

Medzi krajiny, odkiaľ do Košíc prichádza najviac prisťahovalcov, patrí s vysokým náskokom Ukrajina, potom Vietnamská socialistická republika, Izrael a Ruská federácia.