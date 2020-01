Vodič košického mafiána Niguta dostal pätnásť rokov

Gabriela H. súdia za pokus o vraždu na Jahodnej v roku 2013.

24. jan 2020 o 14:06 Róbert Bejda

BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v piatok pokračovalo pojednávanie s 39-ročným Košičanom Gabrielom H.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho obžaloval z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu v spolupáchateľstve.

Obžaloba súvisí so streľbou na 44-ročného Mariána K. z Gelnice 9. augusta 2013 na ceste z rekreačného strediska Jahodná do Košíc.

Gabriel H. bol vodičom auta, z ktorého strieľal Róbert Nigut.

Podnikateľ streľbu prežil, ale vozidlo s Nigutom havarovalo a Gabriel H. v ňom zostal zakliesnený.

Streľba zo samopalu

Pri pokuse zavraždiť ho sedel Marián vo Forde Galaxy, jeho prenasledovatelia v kradnutom BMW X5.

Po tom, ako ho dostihli, z ľavej strany sa dostali na jeho úroveň a Nigut, sediaci na zadnom sedadle, spustil paľbu zo samopalu vz. 61. Dávka zo „škorpióna" vybaveného tlmičom zasiahla obeť do hrude a hlavy, no nezabila ju. Išlo iba o tri povrchové rany - postrely.

Ford zrýchlil, no bavorák ho po chvíli dostihol a dostal sa opäť na jeho úroveň. Vtedy Marián prudko zabrzdil, auto zastalo, on z neho vyskočil a ušiel do lesa. Nezabrzdený ford sa však samovoľne pohol a skončil mimo cesty v lese.

Prenasledovatelia sa po chvíli otočili a pri vracaní sa späť havarovali. Gabriel ostal zakliesnený v aute, Nigut sa z neho dostal nezranený a ušiel.

Niguta odsúdili v neprítomnosti

Po vyšetrení udalosti bol z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu obvinený iba Nigut, na ktorého bol vydaný zatykač.

Gabriela vylúčili na samostatné konanie. V konaní proti Nigutovi na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vystupoval ako svedok. Podrobne vypovedal a prispel k objasneniu celého incidentu.

Niguta, súdeného v neprítomnosti a aj za nedovolené ozbrojovanie, uznal súd v septembri 2015 vinným a poslal ho na 25 rokov za mreže. Najvyšší súd SR neskôr tento trest zmiernil na 23 rokov. A v apríli 2018, po skončení konania proti všetkým obvineným v kauze gangu Róberta Okoličányho, zmenil trest na doživotie.