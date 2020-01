Košický nováčik zdolal doma aj úradujúceho majstra

Tatran dostal lekciu predovšetkým z chcenia a nasadenia.

26. jan 2020 o 12:13 Ján Leško

KOŠICE. Fantastická atmosféra, na ihrisku pravá hádzanárska dráma s prekvapujúcou, no zaslúženou úspešnou koncovkou domáceho mužstva.

Športová hala Slavomíra Šipoša v Košiciach bola v sobotu svedkom veľkého prekvapenia.

Pätnásťnásobný slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov pricestoval do Košíc na stretnutie osemnásteho kola Slovnaft handball extraligy proti nováčikovi súťaže Košice Crows v role jasného favorita.

Domov sa však vracal naprázdno.

V zápasovom nasadení a chcení jednoznačne zvíťazil domáci tím.

Vypuklý problém s ubránením pivota

Prešovčania na rozdiel od Košičanov neboli tentoraz vo svojej koži.

V deviatom extraligovom kole v prešovskej Tatran handball arene úradujúci majster deklasoval hostí výhrou o štrnásť gólov.

Avšak na odvetu v ŠH S. Šipoša sa podstatne lepšie pripravili i naladili košickí hádzanári.

S úžasnou podporou zaplneného hľadiska sa vypol v amatérskych podmienkach fungujúci klub k výkonu na hranici svojich aktuálnych možností.

A vedno s detailným zmapovaním individuálnych činností profesionálnych hráčov Tatrana dokázal zdanlivo nemožné.

Hostia polčas vyhrali o tri góly a zdalo sa, že odpor domácich zlomia definitívne po zmene strán.

Stal sa však pravý opak.

Prešov šiel na začiatku do vedenia, no Košice stále štípali a doťahovali.

Do 21. minúty sa hralo gól na gól.

V tom čase prišiel na ihrisko L. Urban, v krátkom čas našiel spôsob ako preniknúť nekompromisnou obranou Crows a strelil dva góly, tretí pridal vzápätí M. Straňovský.

Tatran tak šiel do trojgólového vedenia, ktoré poistil na konci polčasu L. Urban.

Už v tejto časti mal favorit problémy ustrážiť domáceho pivota E. Ľocha, ktorému gólové prihrávky servíroval V. Guzy.

Ešte vypuklejšie sa však prešovský problém s ubránením pivota prejavil po prestávke.

Z polčasových 11:14 za desať minút 18:15

Lenže nie iba to bol problém hosťujúceho mužstva.

Košice jednoznačne prevýšili Prešov v chcení a tomu zodpovedajúcom nasadení.

Tatran akoby sa bol nazdával, že výsledok mu padne do lona sám.

Nemal na ihrisku vodcu, ktorý by prebral mužstvo z akejsi letargie a vložil sa do súboja s vervou, akou od prvých do posledných sekúnd duelu udivovali košickí hádzanári.

A keď sa do ich brány postavil v druhom polčase prešovský odchovanec M. Vernarský, na ihrisku sa začali diať nečakané veci.

Aj „Vernyho“ zásluhou Prešovčania šance nepremieňali.

Za necelých desať úvodných minút druhej časti Košičania vyhrali tento úsek hry 7:1 a z polčasových 11:14 bolo razom 18:15!

To sa už hala S. Šipoša otriasala v základoch.

V ohlušujúcej kulise sa Tatran trápil.

Recept na pružnú obranu dva štyri, či tri tri jednoducho nenašiel.

Pravda, keď väčšiu zodpovednosť na seba zobral J. Lapajne, tromi gólmi ešte záver čiastočne zdramatizoval.

Po góle M. Straňovského päť minút pred koncom šiel Prešov do vedenia 24:23. Záver ale režírovali nahrávač Guzy a zakončovateľ Ľoch, ktorý svoj výkon okorenil v posledných sekundách dramatického zápasu svojím desiatym a dvadsiatym siedmym gólom víťazného tímu.

Košice Crows si takto udržali domácu neporaziteľnosť, Tatran Prešov utŕžil prvú prehru v tomto extraligovom ročníku.

Erik Ľoch prvou hviezdou dramatického derby

„Zdolať Prešov je v súčasnosti asi to najcennejšie, čo sa v slovenskej extralige dá dosiahnuť. Keď som hral pred časom za Nové Zámky, mali sme k tomu blízko, no radosť nám pokazil za Tatran hrajúci Oliver Rábek. Vtedy som asi tak žialil, ako teraz žiarim nad mimoriadne cenným skalpom majstra,“ vychŕlil zo seba ešte zadychčaný po hektickom výkone a dlhotrvajúcej „ďakovačke“ s fanúšikmi Crows z postu pivota úspešne zakončujúci Erik Ľoch.

„Je to moja prvá výhra nad Tatranom v kariére v seniorskom tíme a ozaj pre mňa veľmi veľa znamená. O to viac, že s výnimkou ešte nedoliečeného D. Kroka nastúpil proti nám v momentálne najsilnejšom zložení. To, že dnes nám to šlo hlavne cez pivota, je dielom nášho trénera Rada Antla. Ten pred zápasom len zopakoval, že nad súčasným Prešovom sa nedá vyhrávať, no pri určitej konštelácii sa uspieť dá. Aj preto, ešte dve hodiny pred zápasom sme sa takticky chystali na súpera prostredníctvom videa. Hru i činnosti jednotlivcov Tatrana do nás vtĺkal takých dvadsať minút. Ukázalo sa, že to stálo za to. Vedeli sme, že pri obrane šesť nula to dosť vysúvajú a tak sme sa snažili zabiehať za ich obrancov a ono to vychádzalo. Aj takéto ale bývajú hádzanárske dni," vravel Ľoch.

„Mne osobne všetko, na čo som siahol, vyšlo. Možno i tým, že Prešovčania sú zvyknutí v Lige majstrov či v SEHA lige brániť vyšších a robustnejších pivotov, než som ja. Samotný výsledok je však dielom celého mužstva, každého jednotlivca i dôkladnej trénerovej taktickej prípravy. Pochopiteľne, vynechať nemožno famózne košické hádzanárske publikum, ktoré nás za týmto prenikavým úspechom hnalo celých šesťdesiat minút,“ dodal hrdina duelu.

Namiesto definitívy z Vernarského hrdina

V prešovskom tábore to po stretnutí v Košiciach vyzeralo ako po funuse.

V podstate každý člen výpravy bol z výkonu a výsledku rozladený.

Pre Tatran Prešov mal byť zápas proti Crows zároveň aj súčasťou prípravy na dôležitý zápas play–off SEHA Gazpom ligy v Rusku so Spartakom Moskva.

Napokon bolo z toho viac trápenie ako ladenie formy na tento súboj o postup.

Veľmi do reči v Košiciach nebolo ani trénerovi Tatrana Prešov S. Golužovi.

„Po takomto zápase nemá zmysel hovoriť o prípadných problémoch v mužstve. Veci, na ktoré sa malo sústrediť, teda na bránenie pivota, na behanie do protiútokov, vytváranie tlaku na súpera, nič z toho nefungovalo. K tomu mizerné premieňanie šancí. V momente, kedy sme mali zápas definitívne rozhodnúť, z domáceho brankára sme po prestávke spravili hrdinu. Takýto výkon a takúto prehru si Tatran dovoliť nesmie. Niečo také je neakceptovateľné a iste to bude mať svoju dohru.“

Fakty Košice Crows – Tatran Prešov 27:25 (11:14) Crows: Fabišík, Vernarský, H. Muller – Hruščák, Šiška, Majirský, Guzy 6, Pecha 4, Hriňák 3, Hajnik, N. Muller 1, Dani, Ľoch 10, Ivanov, T. Urban 3/2. Tatran: Čupryna, Cvitkovič – Rábek 7/2, Lapajne 5, Rečičár, Muňoz 3/1, L. Urban 3, Hozman, Vučko, M. Straňovský 5, Fodorean, Michalka, Grzentič 1, Carapkin, Afanou Gatine 1. Pokutové hody: 2/2 – 3/3. Vylúčení: 6:1. ČK: 55. Šiška (Košice, za úder päsťou súpera). Rozhodovali: Budzák a Zahradník. Divákov: 800.