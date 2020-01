Košičania podľahli Banskej Bystrici v nájazdoch

Kríza pokračuje, prehrali už piaty zápas za sebou.

26. jan 2020 o 19:03 (aktualizované 26. jan 2020 o 21:36) SITA, TASR

BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE. V úvodnom súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy sa v súboji medzi Banskou Bystricou a Košicami zrodilo víťazstvo domácich 2:1 po samostatných nájazdoch.

V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa pod Urpínom zrodila remíza 1:1.

O dva body pre majstrovský tím HC '05 iClinic Banská Bystrica sa zaslúžil až v šiestej sérii samostatných nájazdov kanadský útočník Jordan Hickmott, ktorý parádnou strelou do "vinkľa" prekonal Andreja Košarišťana.

Bystričania dosiahli tridsiate víťazstvo v sezóne a v tabuľke ušli Košičanom na druhom mieste o 3 body.

Hokejisti z východu Slovenska prehrali piaty zápas za sebou a nevymanili sa z januárovej minikrízy.

Priebeh stretnutia

Súboj o druhé miesto tabuľky priniesol taktickú partiu dvoch vyspelých tímov.

Na úvodný gól sa čakalo až do 36. min, keď otvoril skóre svojim desiatym gólom v sezóne, ale len druhým po prestupe do Košíc, útočník hostí Jakub Sukeľ.

Bývalý hráč Liptovského Mikuláša predviedol skvelú individuálnu akciu a rutinérsky zakončil pomedzi betóny kanadského brankára Tylera Beskorowaného.

Bystričania potom vystupňovali aktivitu, ale vyrovnania sa dočkali až v 48. min z hokejky Jána Brejčáka, ktorý trafil premiérovo v tejto sezóne.

Skúsený obranca vypálil švihom diaľky a využil skvelé clonenie spoluhráča Patrika Lampera pred brankárom Košíc Andrejom Košarišťanom.



V záverečnej tretine boli domáci hokejisti aktívnejší, dvakrát hrali kratší čas v početnej výhode o dvoch mužov, ale skóre sa nemenilo.

Rovnako gól nepadol ani v poslednej minúte riadneho hracieho času, keď hostia mohli v presilovke strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

V predĺžení mali veľké bystrické príležitosti zámorskí legionári Jacob Cardwell a Cason Hohmann, Korišťan bol však pozorný.

Napokon museli o víťazovi rozhodnúť samostatné nájazdy. V základných piatich sériách vynikli obaja brankári. Potom presne vystrelil Jordan Hickmott v domácom drese, na čo už Dávid Skokan nedokázal odpovedať.

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Videli sme tesný zápas, tak, ako aj tie predchádzajúce, ktoré sme odohrali s Košicami. V prvej a druhej tretine nám trošku chýbala energia, najmä pri forčekingu. Nevyužili sme vyložené šance. Košice však hrali v obrane veľmi dobre, organizovane. Bolo ťažké sa presadiť. V tretej tretine sme mali viac energie vo všetkých herných činnostiach. Mohli sme tento zápas vyhrať aj za tri body, ale nevyužili sme presilovky. Nedarilo sa nám v nich tak, ako by sme chceli. Čo sa týka nájazdov a predĺženia, tam je to vždy 50 na 50, takže sme radi za ten získaný extra bod. Mrzí ma však zranenie Bubelu po nebezpečnom zákroku zozadu. Šťastím bolo, že sa otvorili dvere na zadnom mantineli, že sa to poddalo pri náraze. Mohlo to ináč dopadnúť ešte horšie."

Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Úvodných štyridsať minút to bolo sem a tam, každý tím mal určité svoje momenty. Tú tretiu sme nezmanažovali dobre. Príliš často sme sa nechali vylučovať. Pramenilo to aj z premotivovanosti mojich hráčov. Za bojovnosť ich však musím pochváliť. Bod berieme radi, keďže sme v štyroch predchádzajúcich zápasoch žiaden nezískali. Mohlo to dopadnúť aj horšie, keďže sme hrali dvakrát v troch proti piatim. Ak chceme vyhrávať, nemôžeme sa nechať vylučovať."

Ján Brejčák, obranca Banskej Bystrice, premiérový gól v sezóne: "Som rád, že sa mi podarilo streliť gól, aj keď sa na body nepozerám. Povedali sme si pred zápasom, že musíme hrať zodpovedne, vediac, že Košice majú krízu. Chýbali nám však dôraz, energia v úvodných dvoch tretinách, no potom v tej tretej sme to zlomili. Mrzia nás však nevyužité presilovky, musíme ich zlepšiť. Čo sa týka nájazdov, bolo to už o šťastí. Košarišťan dobre chytal, ale mal aj kopec šťastia."

Štatistika HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0) Góly: 48. J. Brejčák (Lamper, Nemčík), rozh. sam. nájazd Hickmott - 36. J. Sukeľ (R. Faith, Koch). Rozhodovali: Štefik, Kova(Fín.) Synek, Jobbágy, vylúčení na 2 min: 3:8, navyše: J. Brejčák 10 min za vrazenie na mantinel - Bortňák 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, 2740 divákov Banská Bystrica: Beskorowany J. Brejčák, Nemčík, Cardwell, V. Mihálik, Žiak, Ďatelinka, Petrinec Lamper, Mlynarovič, Bartánus- Hickmott, Ihnačák, Hohmann Jääskeläinen, Bubela, Šille Fafrák,Gabor, Kabáč Košice: Košarišťan T. Slovák, Koch, Pavlin, Repe, Čížek, D. Ružička, Zeleňák B. Rapáč, Bortňák, Klhufek - Majdan, Michal Chovan, Haščák R. Faith, Skokan, J. Sukeľ Belluš, Suja, Jokeľ

Tabuľka 1. Slovan Bratislava 43 25 5 4 9 147:85 89 2. Banská Bystrica 41 22 8 3 8 121:79 85 3. Košice 42 20 9 4 9 124:89 82 4. Poprad 41 20 4 4 13 122:96 72 5. Trenčín 40 19 5 3 13 125:93 70 6. Zvolen 40 22 0 2 16 132:109 68 7. Michalovce 41 16 3 6 16 105:115 60 8. Nitra 41 16 2 7 16 102:108 59 9. Miškovec 41 15 4 3 19 110:116 56 10. Detva 40 13 2 1 24 97:140 44 11. Nové Zámky 41 10 4 4 23 109:140 42 12. Újbuda 41 11 2 4 24 119:162 41 13. Liptovský Mikuláš 40 7 2 5 26 68:149 30