Gólové prebudenie Haščáka nasmerovalo Košičanov k výhre

Michalovce sa trápili v presilovkách. Boli veľmi zlé, vraví Spilar.

30. jan 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice prerušili sériu piatich prehier v rade, keď si na domácom ľade poradili s Michalovcami 3:0.

O góly oceliarov sa postarali Haščák, Rapáč a do prádznej brány pečatil víťazstvo domácich Skokan.

Brankár Andrej Košarišťan si pripísal na svoje konto piatu vychytanú nulu v sezóne.

Už v piatok čaká košických hokejistov ďalšie východniarske derby, keď do Steel Arény zavíta Poprad.

Prehry potrebovali, aby si uvedomili chyby

Na domácom ľade mali Košičania od začiatku zápasu jednoznačný cieľ – prerušiť negatívnu sériu prehier.

Súvisiaci článok Košickí hokejisti prerušili sériu piatich prehier Čítajte

„Chceli sme potvrdiť náš dom, náš hrad a zároveň potešiť našich divákov. Posledné zápasy nám nevyšli, chýbalo nám v nich aj trochu šťastia ale konečne už máme negatívnu šnúru za sebou a verím, že teraz spravíme novú víťaznú,“ povedal kanonier oceliarov Marcel Haščák.

V predošlých piatich dueloch, v ktorých ťahali Košičania za kratší koniec sa strelecky nedarilo ani Haščákovi.

Zdá sa, že oceliari majú väčšiu šancu na víťazstvo, keď skóruje najlepší kanonier celej ligy.

„Dúfam, že chlapci si to uvedomujú a budú mi robiť v šatni väčšiu pohodu,“ pousmial sa Haščák a dodal: „Myslím si, že aj v predošlých zápasoch sme hrali dobre ale nedarilo sa nám ich dotiahnuť do víťazného konca. Na druhej strane potrebovali sme asi zopár prehier aby sme si uvedomili, ktoré veci robíme zle. Verím, že si každý vstúpil do svedomia. Je lepšie, že nás to chytilo teraz ako keby to malo prísť v play-off.“

Na piatkové derby proti Popradu sa 32-ročný útočník špeciálne teší.

„Ja osobne milujem hrať proti Popradu, keďže som sa tam narodil. Teším sa na zápas a pevne verím, že opäť získame tri body.“

Spilar: Vieme, kde nás tlačí topánka

Michalovčania mali v prvej tretine viacero sľubných gólových príležitostí, no žiadnu neodkázali premeniť.

Súvisiaci článok Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

„V posledných zápasoch je to už taká naša klasika. V prvej tretine nedáme góly z vyložených šancí a potom sa hrá ťažko. Môžeme si za to sami. Na druhej strane treba pochváliť Košice, ktoré hrali výborne v obrane. Je to dobré mužstvo s výbornými hráčmi a trénermi,“ povedal kapitán Michaloviec Gabriel Spilar.

Hosťom viazla kombinačná hra, čo sa najviac prejavovalo v presilovkách.

Zo šiestich početných výhod nevyužili ani jednu.

„Na rovinu poviem, že naše presilovky boli veľmi zlé. Nechcem byť negatívny, ale vieme, kde nás tlačí topánka. Som si istý, že tréneri na to zareagujú,“ uviedol Spilar, ktorého po skončení zápasu vyhlásili za najlepšieho hráča hosťujúceho tímu.

„Neviem, kto vybral práve mňa, ale samozrejme to poteší. Mal som viacero šancí na strelenie gólu ale nepadlo mi to tam. Verím, že v ďalších zápasoch sa nám aj so spoluhráčmi bude strelecky viac dariť.“