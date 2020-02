Rodičia s deťmi si nezaplávajú. Plaváreň uprednostnila športové kluby

Riaditeľ plavárne: Pochybnosti o kvalite vody sú hoaxy.

3. feb 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Kvalita a zdravotná neškodnosť bazénovej vody na Mestskej krytej plavárni je už v poriadku.

Potvrdili to výsledky mikrobiologických a chemických rozborov, ktoré pred niekoľkými dňami urobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ).

Technické problémy, ktoré mohli za dozelena sfarbenú vodu a následné zavretie plavárne na dva dni, sú podľa jej riaditeľa Vladimíra Hliváka vyriešené.

Hlivák: Nepodložená kritika

Športový klub ŠG Olympia zverejnil, že ich hráčky mali z vody kožné problémy.

Tréningy na plavárni preto stopli. Podľa manažéra klubu Ľubomíra Tótha už viacero športovcov zanechalo svoju činnosť aj kvôli kvalite vody na plavárni.

Mnohí Košičania kritizovali kvalitu vody aj na sociálnej sieti. Niektorí radšej dochádzajú na prešovskú plaváreň.

Hlivák kritiku za kvalitu vody odmieta, hovorí o šírení poplašných správ. „Vnímam to tak, že sú to hoaxy, ani sa k tomu vyjadriť neviem, nakoľko do dnešného dňa nebola v krytej plavárni preukázaná závadnosť vody ani doručené žiadne potvrdenie, že by niečo také existovalo. To, že niekto napíše na sociálnu sieť nejaký status, neznamená, že my budeme míňať finančné prostriedky na to, aby človek počas pracovnej doby sa venoval takým veciam, že má hľadať nejaký nepotvrdený hoax.“

Argumentuje, že niektorí návštevníci alebo tréneri chodia na plaváreň už x rokov. Informácie o údajných zdravotných problémoch detí zo športových klubov ako dôsledok kvality vody v bazéne neboli podľa Hliváka nikým potvrdené.

„Informácie sú nepotvrdené, nikým nedoložené, ako môžem na ne reagovať? To je akoby niekto povedal: Videl som ťa pred dvoma týždňami opitého. Naše vyjadrenie je na základe faktov, my tie fakty zverejňujeme a dokladujeme.“

Kritika od exzamestnankyne

Nedávna technická odstávka zaktivizovala aj bývalú zamestnankyňu plavárne. Zuzana Dudičová tu pracovala do septembra.

Hovorí, že plaváreň už mesiace funguje v provizóriu a problémy mali začať už pred pol rokom.

„V júni starosta pozastavil tok financií na bežnú prevádzku a nám sa za mesiac vyprázdnili sklady. Chodili sme kupovať čistiace prostriedky za vlastné do Auparku. Šatniarky si už len crkli do vedier zo saponátu, aby im dlhšie vydržal.“

Na sociálnej sieti zverejnila niekoľko faktúr, ktoré majú ilustrovať netransparentnosť hospodárenia subjektu verejného sektora. Ide o dve analýzy týkajúce sa pripravovanej zmeny plavárne na spoločnosť s ručením obmedzením. Mestskú časť stáli 10-tisíc eur.

Dudičová sa domnieva, že rozhodnutia a zavádzanie verejnosti zo strany vedenia plavárne a mestskej časti hraničí s naplnením skutkovej podstaty trestných činov. Verejne požiadala Igora Petrovčika (ex-Spolu), aby ako starosta odstúpil.

„Je len také symbolické, že tá zelená voda je práve 'špina, ktorá vyplávala na povrch'. Keď mi strojníci v krátkosti ukázali a vysvetlili, čo všetko nejde a malo by, tak som začala tlačiť na vedenie a rozhodla sa neplávať v tej vode. A za môj nátlak som si vyslúžila 'vyhadzov'. To, že voda spĺňa zopár parametrov RÚVZ, nevylučuje fakt, že môže spôsobiť zdravotné problémy.“

Tvrdí, že hygiena na plavárni nie je v poriadku. „Ísť na plaváreň je riziko pre návštevníkov aj pre zamestnancov,“ dodala Dudičová.