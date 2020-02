Legendárny Sting poteší fanúšikov v košickej Steel Aréne

Predstaví sa s koncertným programom My Songs.

3. feb 2020 o 11:50 TASR

KOŠICE. Po minuloročnom turné My Songs sa Sting vracia na koncertné pódiá. So šou, s ktorou 30. júna minulého roka roztancoval Bratislavu, sa 8. októbra predstaví v Košiciach, informovala PR manažérka Janka Marczellová.

Stingovi sa slovenské publikum, jeho interakcia a energia veľmi zapáčili. Posledné roky sa do našich končín každoročne rád vracia.

Obdobný koncert, s ktorým naposledy bodoval v Bratislave a nesie rovnaký názov My Songs, odohrá v košickej Steel Aréne.

Spevák, skladateľ a hudobník, 17-násobný držiteľ ceny Grammy, sa predstaví so skladbami, ktoré napísal počas svojej kariéry či už so skupinou The Police alebo ako sólový umelec.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/C3lWwBslWqg

S kapelou

Košický koncert My Songs fanúšika zoberie na hudobnú cestu časom vďaka hitom ako Fields of Gold, Shape of My Heart, Roxanne a Demolition Man, ktoré zvýrazňujú nezabudnuteľnosť tejto šou.

Návštevníci podujatia sa tiež môžu tešiť na hity Englishman in New York, Every Breath You Take či Message in a Bottle.

Stinga bude sprevádzať kapela v zložení Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hb7j5IkkGxc

Úspešný umelec

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner (*2. októbra 1951, Wallsend, Newcastle), je anglický spevák, skladateľ, herec, autor a aktivista.

V roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom založil kapelu The Police.

Vydali päť štúdiových albumov, získali šesť Grammy ocenení a dve Brit ceny.

V roku 2003 bola skupina uvedená do Rockandrollovej siene slávy.

Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších desať Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara.

Na konte má aj nomináciu na Cenu storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares.

Ako člen Skladateľskej siene slávy dostal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award.

Okrem hudobných počinov sa sympatický Angličan objavil vo viac než pätnástich filmoch, bol výkonným producentom kriticky uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých a v roku 1989 hral v Žobráckej opere na Broadwayi.

Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu Tony, s názvom Posledná loď, ktorý zhudobnil i otextoval.

Sting sa okrem umenia venuje aj filantropii. Podporuje ľudsko-právne organizácie, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid.