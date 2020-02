Väzobne stíhajú Košičana, obvineného z krádeže za 12 eur

Spoluväzňovi na cele mal vziať kávu, fajčivo a zapaľovač.

4. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vo väznici na Floriánskej ulici v Košiciach sú ubytovaní nielen už odsúdení páchatelia, ale aj obvinení či obžalovaní, ktorí na verdikt o vine či nevine ešte iba čakajú, no z rôznych dôvodov sú obmedzení na slobode.

Jedným z takých väzobne stíhaných je 25-ročný Rajmond Ž. Košičan čelí obvineniu z prečinu krádeže.

Minulý týždeň Okresný súd Košice I rozhodoval o tom, či ho bude po podaní obžaloby ďalej stíhať za mrežami.

Škoda 12 eur

Mladík sa mal protiprávneho konania dopustiť v jeden novembrový večer v roku 2017, a to konkrétne v izbe číslo 248 oddelenia výkonu trestu. Podľa znenia obvinenia vykonal krádež z uzamknutej skrinky Petra B.

Visaciu zámku mal odomknúť za pomoci nezisteného predmetu a zo skrinky vziať 250-gramovú kávu, 30 gramov tabaku, sedem kusov cigaretových papierikov a jeden zapaľovač. Celkovo mal spôsobiť škodu 12 eur.

Hoci sa vo väznici rozbehlo vyšetrovanie, Rajmond účasť na krádeži poprel a z výkonu trestu bol prepustený.

Až v roku 2018, keď bol na základe pokračujúceho vyšetrovania obvinený, všetko priznal. Tvrdil, že ho na krádež naviedli spoluväzni, lebo už to mal „za pár".

„Povedali, aby som rozbil skrinku, že zoberieme veci a rozdelíme sa. A ja somár som súhlasil. Všetko to potom hodili na mňa. Oni dobre vedeli, že už idem domov. Teraz je mi to ľúto a škodu chcem nahradiť," povedal na polícii.

Dodal, že zo svojho podielu urobil Petrovi B. kávu a ponúkol ho tabakom. Bol vraj šťastný.

Hľadal ho zatykač

Prvých vyšetrovacích úkonov sa síce Rajmond zúčastňoval, no neskôr sa oženil a zmenil si priezvisko. Vraj preto, že to chcela manželka, ktorú miloval. Ale priznal aj obavu, že s pôvodným menom, keďže chcel vycestovať do Anglicka, by ho nepustili.

Keďže zásielky od polície na Slovensku nikto nepreberal, po Rajmondovi bolo vlani v júli vyhlásené pátranie. Zadržať sa ho podarilo vlani v novembri, keď na košickom letisku vystúpil z lietadla, ktoré priletelo z Veľkej Británie.