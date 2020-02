Bossa Okoličányho súd oslobodil, obhajkyňa nevie, kde je

V kauze zmarenej dražby figuruje aj jeho syn.

6. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Bývalý boss košického podsvetia Róbert Okoličány by v stredu odchádzal z krajského súdu spokojný.

Pravda, ak by sa verejného zasadnutia osobne zúčastnil a nevyhýbal sa nástupu do výkonu trestu po tom, ako bol v apríli 2018 odsúdený na doživotie.

Odvolací senát sa totiž zaoberal prípadom zmarenej dražby, v ktorom okrem zatykačom hľadaného Košičana figuruje i jeho syn Filip a ďalší, teraz už len traja z pôvodne štyroch obžalovaných.

Tí v stredu na súd neprišli a nechali sa zastupovať advokátmi, jediný sa zasadnutia zúčastnil Filip.

Aj to zrejme len preto, že je väzobne stíhaný v inej trestnej veci.

Poltucet obvinených

Všetci aktéri prípadu čelili na začiatku trestného stíhania obvineniu zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu machinácie pri verejnej dražbe.

Otec a syn Okoličányovci, Lukáš I., Jakub M., František G. a Patrik K. mali ako členovia organizovanej skupiny v októbri 2014 zmariť dražbu.

Naplánovaná bola v budove na Kmeťovej ulici a dražiť sa mali nehnuteľnosti za šesť miliónov eur.

Dražby sa chcel zúčastniť Róbert M. z Prešova, no nedostal sa do budovy. Keď do nej chcel vstúpiť, zatarasilo mu vchod niekoľko chlapov. Odstrkovali ho, obstáli a slovne i správaním mu dávali najavo, aby odišiel.

Keď sa Prešovčanovi opakovane nedarilo odpor chlapov prekonať, zavolal políciu.

S „gorilami" si však neporadila nielen dvojčlenná hliadka PZ, ale vzápätí ani posily z PMJ.

Situácia sa upokojila až vo chvíli, keď na čiernom BMW prišiel Róbert Okoličány a chlapov, medzi nimi i syna Filipa, rozpustil.

Dražiteľovi to však nebolo nič platné, lebo dražobník musel o 10. hodine vyhlásiť dražbu za neúspešnú.

Vinu popreli

Následné vyšetrovanie podľa mienky polície potvrdilo, že za celou akciou stojí Okoličány starší.

Hoci ku skutku došlo v októbri 2014, do väzby jeho aj syna vzali v apríli 2015.

Než boli prepustení na slobodu, za mrežami strávili takmer päť mesiacov.