Starosta KVP: Mesto nezvláda osvetlenie, neurobilo ani súťaž

Vedenie Košíc sa ešte nerozhodlo, kto bude lampy spravovať.

8. feb 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Starosta Sídliska KVP a mestský poslanec Ladislav Lörinc (nezávislý) už stratil trpezlivosť s tým, ako mesto cez Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) spravuje verejné osvetlenie v Košiciach.

Starosta: Hazardujeme s bezpečnosťou a zdravím

„Veľmi by som privítal, ak by sa kompetentní rozhýbali a robili aspoň bežné veci tak, ako sa v roku 2020 sluší a patrí. Takto sa fungovať nedá, lebo tu hazardujeme s bezpečnosťou a zdravím ľudí. Od roku 2017 nie je mesto Košice schopné zrealizovať úspešné verejné obstarávanie na dodávateľa verejného osvetlenia. Dočasne poverený DPMK to, bohužiaľ, absolútne nezvláda,“ kritizoval Lörinc pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti.

Bývalé vedenie mesta na čele s primátorom Richardom Rašim (Smer) naozaj nestihlo zabezpečiť nového koncesionára na správu verejného osvetlenia, keď firme Eltodo končila po 15 rokoch zmluva (v júli 2017). Dočasne tým poverilo DPMK.

Mesto síce krátko predtým, 15. marca 2017, vyhlásilo verejnú súťaž na nového koncesionára za vyše 41,5 milióna eur bez DPH na 15 rokov, ale 2. mája 2018 už za zastupujúceho primátora Martina Petruška (Smer) ju zrušilo.

Odôvodnilo to nízkym počtom kvalifikovaných ponúk (prišla jediná) aj tým, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.

Predmet pôvodnej zákazky sa mal totiž zúžiť, lebo medzičasom sa napríklad do plánovanej modernizácie električkových tratí (MET - 2. etapa 2. časť) zahrnulo v tých úsekoch aj nové verejné osvetlenie.

Je to kritické, zhodli sa. Stále sa však len hasí

Na poslednom mestskom zastupiteľstve pred komunálnymi voľbami v septembri 2018 schválili poslanci nové verejné obstarávanie na výber koncesionára, ktorý bude spravovať verejné osvetlenie a zároveň ho zmodernizuje.

Hodnota zákazky mala poklesnúť na 32,5 milióna eur bez DPH.

Za to mal koncesionár okrem iného vymeniť všetky energeticky náročné svietidlá za LED svietidlá (do 18 mesiacov od uzavretia zmluvy) a napríklad aj 5-tisíc stožiarov v havarijnom stave.

Dodnes, po vyše roku, však nebola súťaž stále ani len vyhlásená. Vedenie mesta aj poslanci pritom vtedy zhodne tvrdili, že verejné osvetlenie je v kritickom stave a musí sa to urýchlene riešiť, lebo zhrdzavené stĺpy už na viacerých miestach ohrozujú ľudí.

Potvrdili to aj aktuálne prípady zo stredy, keď stĺpy na Jantárovej a Watsonovej ulici nevydržali nápor silného vetra a spadli na cestu rovno pred prichádzajúce autá.