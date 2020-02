Krtko spája generácie. V lese je čas na všetko, hovorí jeho vedúca

Deti sú zošnurované bojazlivosťou rodičov, chýbajú im zážitky.

9. feb 2020 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Turistické kluby majú na Slovenku bohatú históriu. A hoci sa neraz predpokladá, že spoznávať okolie budú hlavne dôchodcovia, pretože konečne na to majú dostatok času, nie je to celkom pravda.

V Košiciach sa darí Krtkovi, čo je skratka Klubu rodinnej turistiky. Ako názov napovedá, združujú sa tu celé rodiny, od detí až po starých rodičov a spolu objavujú blízke okolie mesta, ale aj zaujímavé miesta na východnom Slovensku.

Klub vedie Eva Dučaiová, ktorej medzi turistami nikto nepovie inak ako Makovica.

„Okolo roku 1975 existoval pri Telovýchovnej jednote Turist Klub v Košiciach turistický oddiel mládeže. Volali sme sa Bivak. Veľmi aktívne sme sa stretávali, no ako čas plynul, členovia sa ženili a vydávali a postupne sa rodili aj deti. Za osem rokov sa ich narodilo nejakých sedem a my sme začali riešiť, čo s nimi,“ opisuje Makovica vznik Krtka.

Bez vody a elektriny

Rodičia s deťmi sa turistike venovať neprestali, no ako deti rástli, chceli podnikať výpravy aj bez dospeláckeho dozoru.

„Jednoducho chceli nechať rodičov doma, a tak sme urobili prvý tábor. Na štyri dni sme odišli na chatu. Rodičia nám navarili, napiekli, vyviezli nás tam autami a s plačom opúšťali svoje deti,“ hovorí so smiechom zakladateľka klubu a k spomienkam sa vracia aj účastník tohto výletu, dnes už dospelý otec dvoch detí, ktorého v Krtkovi volajú Šaňo.

„Len pre lepšiu predstavu, bola to doba, keď neexistovali mobily. Predstavte si, že by ste svoje deti dali niekomu do ruky, síce ho poznáte, ale išli by na chatu bez elektriny, bez vody, bez všetkého. Išla Makovica a dvanásť detí. Bola to veľká odvaha.“

Dobré deti

Deti boli z týchto výprav nadšené, spoznávali les, skrášľovali svoje okolie.