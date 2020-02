Košice pred sto rokmi: Kartová vášeň ovládla ľudí, o tisíce korún hrávali aj chlapci

Čo písali noviny kedysi.

9. feb 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Ľúbostný škandál na Mlynskej ulici

Včera popoludní boli Košičania na Mlynskej ulici svedkami ohnivého ľúbostného škandálu. Podvečer okolo šiestej hodiny, v čase keď je ruch na ulici najväčší, davy ľudí spozorneli na veľký krik.

Istý mladý remeselnícky učeň sa prechádzal ruka v ruke s mladou čašníčkou z blízkej kaviarne. Vykračovali si pokojne smerom ku korčuliarskemu pavilónu, netušiac blížiace sa nebezpečenstvo. Mládenec zrazu pocítil na svojom pleci neznámu ženskú ruku. Keď sa otočil s veľkým prekvapením hľadel na svoju vlastnú manželku. Driečny mládenec nič nenechal na náhodou a vzal nohy na ramená a zmizol v jednej z bočných uličiek. Manželka sa medzitým zúrivo pustila do svojej sokyne a počastovala ju hanlivými slovami: „Vyškriabem ti oči“, kričala rozohnená manželka. „Najskôr ja tie tvoje“, znela odpoveď čašníčky.

Podvedená manželka následne vytasila svoj dáždnik začala udierať prekvapenú čašníčku. Tá sa však nenechala mlátiť a oplácala útok rovnakou mincou. Situácia sa stále viac dramatizovala a v zápasení zhodila rozzúrená žena mladú čašníčku na zem. V tom zakročil okoloidúci hliadkujúci vojak, ktorý zápasiace ženy oddelil od seba. Obe ženy odviedli na políciu, kde ich vypočuli a proti útočiacej žene začali priestupkové konanie.

(Kassai Hirlap, 4. 2. 1920)

Vášeň v hracie karty

Vášeň v hracie karty naberá v našom meste horibilné rozmery. Je úplne jedno kde sme, či v kaviarni, v krčme alebo v súkromnom byte, všade vidno skupiny kartičkárov. Táto hra nie je len spôsob trávenia voľného času, ale pre mnohých je to jediný zdroj príjmov. Najhoršie na tom je to, že táto hazardná mánia sa šíri aj medzi našou mládežou. Za stolmi vidíme 14 – 15 ročných chlapcov, ako hrávajú o stovky, ba tisíce korún. Odkiaľ berú na to peniaze nevie nik. Je síce pravda, že z kariet má slušný zisk aj mesto skrz kartovú daň, no zďaleka sa nevyrovná rozsahu morálneho poklesu našej spoločnosti.

Nespočetné množstvo slušných mužov by sa dokázalo uživiť zo svojho strohého mesačného zárobku, ak by nesedelo denno-denne za hracím stolom. Čo sa stane ak dotyčný prehrá väčšiu sumu peňazí? Začne kšeftovať a obchodovať s kadečím. Takto vzniká reťazový obchod a kto sa raz doňho zapletie, ťažko sa z neho vyhrabáva. Karty majú silný vplyv na náš život. Keby tak vedeli rozprávať o tých stovkách a tisícoch zničených rodín alebo o tých nespočetných samovražedných defraudantoch, ktorí sa stali obeťou hazardu.

Polícii sa prednedávnom podarilo v jednej z lokálnych kaviarní schmatnúť skupinu neplnoletých kartičkárov. Mladí chlapci v krátkych nohaviciach, s rozpálenými lícami a vzrušenými tvárami hrali práve dvadsaťjeden. Vklad bol pomerne nízky. V banke bolo 50 korún. Partičku síce rozbili, no mladí nadšenci si všetko vynahradili o deň neskôr na inom mieste.

Tábor stúpencov Piatnika (Ferdinand Piatnik, zakladateľ továrne na hracie karty, pozn. autora) stále narastá. Úrady musia patrične zakročiť, aby boli presne dodržiavané všetky predpisy a nariadenia. Nech sa aspoň zamedzí hazard v kruhoch mladistvých.

(Kassai Hirlap, 5. 2. 1920)

Električková doprava

Kvôli reálnej hrozbe nedostatku čierneho uhlia, mestská rada Košíc nariadila, aby bola verejná doprava električkami od 3. februára pozastavená. Včerajšia porada na radnici toto nariadenie upravila v tom zmysle, že konečný termín posunula o desať dní.

Počas včerajšieho dňa boli vysielané do terénu každú hodinu vždy iba dva vozne. Nie je nutné dodať, že boli ustavične zaplnené do posledného miesta. Dnes sme sa spýtali riaditeľstva električkovej dopravy, či zostanú obmedzenie vo verejnej doprave naďalej v platnosti. Dostali sme odpoveď, že dnešným dňom končia, to znamená, že dnes by už mali električky jazdiť v riadnom režime. Aktuálne zásoby uhlia sú nateraz dostačujúce, no ak v blízkej dobe nebudú doplnené, reálna hrozba obmedzení, či dokonca úplného zastavenia dopravy, bude viac než pravdepodobná.

(Kassai Hirlap, 5. 2. 1920)

Veštba udalostí na rok 1920

Podľa jednej veštby, ktorú nevedno brať vážne, bude sled udalostí roku 1920 vyzerať nasledovne:

Začiatkom mája sa v Nemecku dá do pohybu veľké hnutie, ktoré obnoví monarchiu. Rolu v tejto otázke bude mať aj Anglicko.

Južné Maďarsko postihnú skoro na jar veľké záplavy a v Sedmohradsku a Belgicku vypuknú veľké požiare.

V Maďarsku sa podľa veštby udejú ešte nasledovné udalosti: Začiatok roka sa ponesie v znamení veľkého politického boja. Zostavenie parlamentu bude prekvapujúce a spôsobí kolaps krajiny. Nečakaná medzinárodná udalosť však túto prekážku odstráni. Potom dostanú priestor zbrane, po ktorých sa zásadné zmení hospodárske smerovanie krajiny. Krajinu postihne celkový úpadok.

Zomrie jedna korunovaná hlava, jeden významný zahraničný politik a jeden nový mladý maďarský politik.

Lenin sa pokúsi o samovraždu, potom ho zadržia Briti. V Rusku sa udeje nevídaná svetová katastrofa. Ruský boľševizmus padne z vôle ľudu.

Anglicko prežije politickú krízu, výsledkom ktorej bude nezávislosť Írska.

K význačným dňom budú patriť: 10. február, 14. marec, 11. apríl, 3., 6. a 10. máj, 15. júl, 16. september a 12. december.

Pre svetovú burzu bude katastrofický 12. apríl a 3. máj.

(Kassai Hirlap, 6. 2. 1920)

Zákaz pre mladistvých

Ako reakciu na náš posledný článok, košický policajný kapitán Kohout v najbližších dňoch vydá nové nariadenie, ktoré zakáže mladistvým a žiakom vstup do kaviarní. Rovnaký zákaz bude platiť aj pre vstup do socialistických spolkov a iných organizácií.

(Kassai Hirlap, 6. 2. 1920)

Perínska škola za návrat vojnových zajatcov

Do našej redakcie prišiel nasledujúci list:

Pre redakciu novín Kassai Hirlap

Dnešnou poštou som odoslal 60 korún, ktoré zozbierali perínski žiaci na podporu skorého návratu našich vojnových zajatcov, ktorí ešte i dnes živoria v ďalekých ruských krajoch. Nech tento dobrý skutok našich detí pootvorí mešce aj tým ľuďom, ktorí môžu prispieť tisícami a nie haliermi.

Prosím láskavo redakciu o doručenie týchto peňazí na príslušné miesto a zároveň Vás prosím o zaslanie čísla novín, v ktorom bude zverejnené potvrdenie o zaslaní tejto peňažnej zbierky.

V Períne, 30. januára 1920

S úctou zostávajú žiaci III.-IV. ročníka perínskej rímskokatolíckej školy a učiteľ Jenő Palcsik.

(Kassai Hirlap, 7. 2. 1920)