V košickom Kulturparku vietor vyvrátil strom. Zrejme padnú ďalšie

Aktivista kritizuje starostlivosť: Nech si kúpia umelé stromy.

6. feb 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pred areálom kultúrneho centra Kasárne Kulturpark na Rastislavovej ulici vyvrátil silný vietor strom.

V tom čase sa tam, našťastie, nik nepohyboval, a tak došlo len k majetkovej ujme.

Mohutný orech padol na jedno z drevených pódií.

„Možno hovoriť o šťastí, no môžeme hovoriť aj o tom, že to bolo zanedbané. Môže za to kombinácia nie najlepšieho zdravotného stavu nielen tohto stromu, ale viacerých stromov, ktoré máme v areáli. Predpokladali sme takúto situáciu, lebo aj vizuálne je možné pozorovať, aké majú stromy konáre a prítomnosť imela na nich,“ vysvetľuje riaditeľ mestského podniku K13 Tomáš Petraško.

Zhodnotia ich stav

Hovorí, že v decembri plánovala Správa mestskej zelene posúdiť stav všetkých stromov v areáli.

„Ale keďže sme vyhoveli košickým aktivistom, ktorí mali v minulosti výhrady k tomu, že posudky robí iný mestský podnik, tak sme objednali nezávislého súdneho znalca.“

Na posudku už začal pracovať, pre spadnutý strom príde aj mimoriadne v pondelok. Má zanalyzovať, prečo došlo k pádu.

Súčasťou posudku, ktorý je objednaný, je aj špeciálna technika zo zahraničia.

Koľko stromov je v zlom stave, nechce Petraško špecifikovať.