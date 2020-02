Prezidentka v Košiciach sľúbila pomoc s riešením odpadu v Strážskom

Trnka: Ich likvidácia môže trvať desaťročie.

6. feb 2020 o 11:43 Jana Ogurčáková

Množstvo mužov v čiernom i selfie s vrátnikom. Do Košíc prišla prezidentka.(Zdroj: SITA/Ivan Fleischer)

KOŠICE. Dvadsaťpäť minút na päť tém, ako sú starostlivosť o seniorov, národnostné menšiny, doprava, ekológia či problémy kraja. Aj o tom bola štvrtková návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej v Košiciach.

Podľa župana Rastislava Trnku (nezávislý) nešlo len o formálny rozhovor.

„Išli sme v niektorých chvíľach až do väčších detailov, ako by som očakával. Príjemne ma prekvapilo, že pani prezidentka bola takto zorientovaná v týchto témach a mala dostatok informácií.“

Najdiskutovanejšou témou bol stav životného prostredia v Košickom kraji, osobitne PCB látky z Chemka Strážske.

„Pani prezidentka prejavila záujem o najproblémovejšie oblasti nášho kraja. Informovali sme ju, že intenzívne rokujeme s rôznymi subjektmi o riešeniach tohto najväčšieho ekologického problému nielen v našom kraji, ale na celom Slovensku,“ povedal po rokovaní Trnka.

Zamorenie v Šírave

Kraj je podľa neho pripravený podieľať sa aj na realizácii tohto riešenia.

„Pani prezidentka prejavila vôľu nám pomôcť v tomto našom snažení. Ostávame, čo sa týka tejto témy, v kontakte. Verím, že aj ona napomôže tomu, aby sa konečne po desiatkach rokov tento problém pohol dopredu.“

Trnka hovorí, že kraj predloží štúdiu a zároveň pristúpi ku konkrétnym riešeniam vedúcim k odstráneniu ekologickej záťaže.

„Ide o obrovský problém a neskladá sa len z PCB látok uložených v sudoch v areáli Chemka Strážske, ale ide aj o zamorenú pôdu a PCB látky v bahne v Zemplínskej šírave. Ak by sa projekt spustil, trval by hrubým odhadom okolo desať rokov. Budeme sa o tom rozprávať už s novou vládou.“

Premárnená šanca

Trnka nešpecifikoval, či kraj finančne prispeje z vlastného rozpočtu na odstraňovanie nebezpečných látok.

„Avšak ide o obrovský ekologický problém a bez štrukturálnych fondov alebo výraznej finančnej injekcie z úrovne štátu si to neviem predstaviť.“

V minulosti kraj zlyhal pri čerpaní prostriedkov z Globálneho environmentálneho fondu.

Slovensko totiž už v roku 2003 získalo grant 10 miliónov dolárov na vyčistenie územia, no kvôli administratívnym chybám i nedostatku politickej vôle musela župa peniaze vrátiť.

„Keď sme museli prostriedky vrátiť, bol som poslanec. Kraj získal prostriedky, avšak bývalé vedenie zabudlo dohodnúť pri tvorbe toho projektu právne súvislosti. Nedohodli s majiteľmi Chemka Strážske to, že tam môžu tieto analýzy a práce vykonávať. Keď došlo na lámanie chleba, majitelia Chemka Strážske nevpustili zamestnancov Košického samosprávneho kraja ani iných zástupcov do ich areálu. Je smiešne podávať projekt napríklad na diaľnicu, ak nemáte vykúpené pozemky. To bol tento prípad. Chýbala zmluva o spolupráci, Chemko Strážske nebolo partnerom projektu,“ dodal Trnka.

Ďalší program

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok v Košiciach ešte zúčastnila aj rokovania s predstaviteľmi mesta i s regionálnymi zástupcami IT sektora.

V popoludňajších hodinách navštívi Výmenník, kde sa stretne so seniormi.

Večer sa zúčastní galavečera k 25. výročiu Karpatskej nadácie a v Štátnom divadle si pozrie operu G. Verdiho Falstaff.

Čaputová a Trnka hovorili aj o U. S. Steele Prezidentka SR Zuzana Čaputová vníma PCB látky v Strážskom ako veľký problém, vyjadrila podporu a prisľúbila aktivitu, ktorú vyvinie v rámci svojich kompetencií. "Je to naozaj veľký problém a stotožňujem sa s tým, že riešenie tohto problému je pomalé. Je dokázané, že to má vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie. Som rada, že sa tým konečne začala zaoberať vláda, ale pokiaľ viem, konkrétne kroky neboli ešte komunikované," uviedla vo štvrtok v Košiciach prezidentka. Predmetom jej stretnutia so županom Trnkom bolo viacero tém, ktoré trápia obyvateľov kraja. "Rozprávali sme sa aj o rôznych výzvach, ktorým napríklad kraj čelí. Či je to oblasť dopravy alebo otázka zamestnanosti, aj v súvislosti so situáciou v U. S. Steele. Rozprávali sme sa aj o environmentálnych výzvach na úrovni kraja," povedala Čaputová. Hlava štátu sa zaujímala aj o situáciu s dopravnou infraštruktúrou. Podľa Trnku na východe chýba dobudovanie diaľnice od Košíc po hranice s Ukrajinou. "Košický kraj má oproti iným krajom najnižší počet diaľnic a rýchlostných ciest. Najväčšia záťaž sa preto presúva na cesty prvej, druhej a tretej triedy. Okrem dobudovania D1 je nevyhnutné dokončiť aj rýchlostnú cestu na trase Moldava nad Bodvou a Rožňava. Gemer už dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť a s tým súvisiace vyľudňovanie," dodal župan. V rámci školstva prezidentke predstavil nové projekty pre stredné školy či koncepcie podpory nadaných študentov, ktorí reprezentujú kraj. Rozprávali sa aj o zamestnanosti v Košickom kraji či o sociálnej politike.