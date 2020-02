Antl: V nadstavbe nemôžeme nikomu púšťať body

Tréner košických hádzanárov bude spokojný s tretím miestom.

7. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows odštartujú v sobotu od 18. hod. nadstavbovú časť Slovnaft Handball Extraligy domácim zápasom proti Novým Zámkom.

Zverenci trénera Radoslava Antla sa v základnej časti umiestnili na tretej priečke za vedúcim Prešovom a druhou Považskou Bystricou.

Nováčik najvyššej súťaže chce pred vlastnými priaznivcami odčiniť porážku 29:34, ktorú zaznamenal vo svojom poslednom vystúpení práve na ihrisku Nových Zámkov.

Musia zlepšiť obranu aj streľbu

Na domácej pôde sú košickí hádzanári zatiaľ stopercentní a neporaziteľnosť by si radi udržali až do play-off.

„V nadstavbe nás čaká iná súťaž ako bola v základnej časti. Následné play-off je už úplne iná kategória. Každý bude chcieť vyhrať a čo najlepšie sa pripraviť na súperov. Všetci sa budú chcieť prebojovať do prvej štvorky, aby si zahrali v play-off. Z toho dôvodu nemôžeme s nikým púšťať body. Proti Novým Zámkom očakávam ťažký zápas, v ktorom im budeme chcieť vrátiť nešťastnú prehru z ich ihriska,“ povedal košický tréner Radoslav Antl.

Z porážky sa vraj Košičania poučili a vedia, čo potrebujú zmeniť, aby súpera doma zdolali.

„V prvom rade musíme zlepšiť obranu, pretože u nich sme hrali veľmi mäkko, málo agresívne a celkovo sme podali odovzdanejší výkon z našej strany. Druhá vec je zlepšenie streľby, ktorá nám vôbec nešla. Aj také zápasy ale sú a pokiaľ sa dokážeme v týchto veciach zlepšiť, som presvedčený o tom, že vyhráme,“ uviedol Antl.

S Tatranom si prehodili domáce zápasy

Do nadstavby vstupujú Košičania z tretieho miesta, ktoré by si chceli udržať až do play-off.

„Ja by som bol spokojný, ak by sme ostali tretí, ale realita nám ukáže na čom sme. Nevieme, či neprídu zranenia alebo niečo podobné, ale určite budem rád, keď skončíme do tretieho miesta.“

Pred vyraďovacími bojmi sa košickí hádzanári pokúsia doladiť niektoré herné činnosti.

„Musíme ešte zapracovať na spolupráci, prechode do druhej vlny, rýchlych protiútokoch a samozrejme aj v obrane ešte máme čo zlepšovať. Dôležité je, keď nám vypadne hráč zo základnej zostavy, aby ten, kto ho príde nahradiť presne vedel, čo má robiť,“ povedal Antl.

Priaznivci Crows sa môžu aj v nadstavbe tešiť na derby súboje proti Tatranu. V Košiciach sa však úradujúci majster predstaví o čosi neskôr, ako bolo pôvodne plánované.

„Doma sme mali hrať s Prešovom 22. februára, ale keďže sa v našej hale uskutoční koncert, požiadali sme o prehodenie zápasov. Najskôr teda odohráme duel na ihrisku Tatrana a doma by sme mali hrať 1. apríla.“