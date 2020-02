Sviňa nestojí na faktoch. Napriek tomu je príliš pravdivá

Ide o katarziu, ktorú musíme pretrpieť.

8. feb 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Kto sa chcel dostať na štvrtkovú premiéru filmu Sviňa v kine Úsmev na poslednú chvíľu, mal smolu.

Premietanie za účasti autora námetu bolo vypredané, niekoľko záujemcov muselo z pokladne odísť bez lístka.

Arpád Soltész začal písať knihu Sviňa v lete po zavraždení Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zneužívanie moci

„Vtedy sme si boli s kolegami na sto percent istí, že tú vraždu nikdy nevyšetria a nikdy za ňu nikoho nepostavia pred súd. Povedal som si, dobre, nemáme fakty, možno ich nebudeme mať nikdy, ale môžem napísať román - fikciu. Takže niektoré veci, ktoré som si vyfabuloval a pospájal, sa ukázali, že v realite prebiehali podobne. Možno to bol dobrý odhad, ale ja som to nevedel.“

Jeho druhá kniha vznikala za úplne iných okolností ako prvotina Mäso.

„Mäso a Sviňa majú spoločné to, že sú obe o zneužívaní bezbranných ľudí a o tom, ako štátna moc a ľudia, ktorých si platíme za to, aby niečo podobné neumožnili, na tom nejakým spôsobom participujú. Mäso sa mi písalo s ľahkosťou, lebo je to história. Boli to veci, ktoré mňa osobne veľmi hnevali. Ale z tej knihy cítiť istý nadhľad a na niektorých pasážach sa dá aj zasmiať.“