Primátor: Premiér Pellegrini sa vykašľal na Košičanov

FAKTY

Chronológia udalostí

5. december 2019 – Primátor mesta Košice poslal list premiérovi Petrovi Pellegrinimu, kde ho požiadal o odpustenie zostatku dlhu. Ten vznikol v roku 2014, keď vláda formou finančnej pôžičky poskytla mestu na čele s primátorom Richardom Rašim pôžičku 20 miliónov eur.

Polaček argumentoval vyrovnávaním regionálnych rozdielov a pripomenul, že vláda rovnako postupovala v iných mestách. Ušetrené peniaze by zostali v Košiciach a išli by na investície do infraštruktúry alebo zhodnocovania majetku mesta, ktoré trápi obrovský investičný dlh.

9. december 2019 – Primátor požiadal premiéra o stretnutie s tým, že sa bude schvaľovať rozpočet mesta. Premiérovi navrhol, že sa prispôsobí jeho časovým možnostiam. Dal prísľub, že ak by vláda súhlasila s odpustením košického dlhu, mesto by zvážilo miernejšie zvýšenie daní pre obyvateľov.

Polaček opäť zdôraznil, že ušetrené finančné prostriedky by použili na rozvojové projekty v meste, ako sú rekonštrukcie ciest, električkových tratí, budovanie nových cyklistických chodníkov a investície v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb, športovej infraštruktúry alebo do zvýšenia kvality verejného osvetlenia.

7. január 2020 – Keďže aj po mesiaci zostal list premiérovi a ponuka o osobné stretnutie bez odpovede, primátor odovzdal na Úrade vlády ďalší list so žiadosťou o odpustenie zvyšných splátok pôžičky. Jej splácanie bolo nastavené tak, že sa splátky každý rok zvyšovali. Prvý rok (2016) sa za ňu platilo len 500 000, tento rok však už za ňu mesto musí zaplatiť 2 milióny eur a v roku 2025 to budú 3 milióny eur. Pripomenul, že ak by vláda mestu odpustila splácanie pôžičky po ich predchodcoch, znamenalo by to pre Košičanov veľkú úľavu. Tlačový odbor Úradu vlády na to zareagoval, že premiér sa s listom najprv musí zoznámiť a potom naň bude reagovať.

8. január až 7. február 2020 – Predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý podľa vlastných slov vo funkcii zastupuje všetkých občanov Slovenska, sa stále zoznamuje s listom...

(Zdroj: mesto Košice)