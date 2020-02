Vincenta Lukáča vyšiel konflikt s družkou na štyridsať eur

Podľa prokuratúry nešlo o trestný čin, ale o priestupok.

10. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani v septembri sa bývalý hokejista a exposlanec NR SR za SNS Vincent Lukáč zviditeľnil inak, ako svojim športovým umením.

Po incidente, ktorý vyvolal v Starom Meste, ho zadržali policajti a posadili do cely.

Prípad, ktorý pôvodne niesol znaky prečinu nebezpečného vyhrážania, sa napokon skončil inak.

Známy 65-ročný Košičan sa ceste na súd vyhol.

Jedna noc v cele

K vyhrážaniu malo dôjsť v jeden septembrový večer pred obytným domom na Kuzmányho ulici.

Obeťou mala byť Lukáčova dlhoročná priateľka Natália O. (45). Zavolala políciu, ktorá jej priateľa naložila do auta a odviezla.

„Páchateľ sa mal slovne vyhrážať poškodenej s tým, že jej urobí zo života peklo, že ju zabije a že jej podpáli auto. Tým u nej vzbudil dôvodnú obavu o jej život, zdravie a majetok," informoval nás ešte vlani hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Obvyklý návrh na väzobné stíhanie však zo strany prokurátora podaný nebol a prípad sa neriešil ani v skrátenom súdnom konaní.

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol muž na druhý deň dopoludnia po predchádzajúcom súhlase prokurátora zo zadržania prepustený," povedala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Poverený príslušník PZ SR začal trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania.

Hrozilo mu väzenie

Súvisiaci článok Vincenta Lukáča ešte neobvinili, je na slobode. Do reči mu nie je Čítajte

„Keďže neboli zistené všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na prípadné vznesenie obvinenia, so súhlasom prokurátora ho policajti prepustili. Vo veci sa bude vykonávať ďalšie dokazovanie, a to najmä výsluchmi viacerých osôb. Takže zatiaľ obvinenie vznesené nebolo," pokračoval hovorca prokuratúry.

Dodal, že bez vznesenia obvinenia nie je možné vykonať superrýchle konanie, ani podať návrh na vzatie do väzby. Ďalšie podrobnosti z vyšetrovania zverejňovať odmietol.

Ak by bol Lukáč predsa z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinený a napokon aj uznaný vinným, hrozil by mu trest odňatia slobody od pol roka do troch rokov. Družka je totiž chránená osoba, preto by šlo o sadzbu v prísnejšom odseku.

Namiesto súdu okresný úrad

Lukáč napokon z incidentu vyviazol celkom dobre.