Taxikára odsúdili, že predal auto s pretočeným tachometrom

Dostal podmienečný trest a povinnosť zaplatiť škodu.

11. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. O stáčaní kilometrov s cieľom ľahšie predať auto sa vie už roky.

Keďže podľa niektorých odborníkov je dokazovanie takého konania obtiažne, máloktorá obeť podvodu sa ho odhodlala ohlásiť na polícii a roky sa s jeho autorom súdiť.

Okresný súd Košice I však nedávno takýto prípad prečinu riešil. V rozsudku majiteľa auta, ktorý ho využíval na taxikárčenie, uznal vinným a kupcovi priznal tisícové odškodné.

Zaplatil 6 900 eur

Prokurátor ešte v novembri 2018 podal na súd žalobu, namierenú proti 45-ročnému Marošovi H. Podľa nej v apríli 2017 na Miestnom úrade Košice-Západ na základe kúpnopredajnej zmluvy predal svoju Škodu Octavia kombi 1,6 CR TDI so stavom najazdených kilometrov 197 470 km.

Vyšetrovanie však odhalilo, že majiteľ škodovky mal od septembra 2013 do apríla 2017 na tachometri nezisteným spôsobom pozmeniť údaje tak, že znížil stav najazdených kilometrov.

Zasiahol tak do riadiacej jednotky a pri predaji auta tak mal uviesť nepravdivé údaje o stave najazdených kilometrov, technickom stave vozidla a vykonaných opravách.

Podľa obžaloby košický taxikár kupujúcemu Mikulášovi T. z Humenného, ktorý za auto zaplatil 6 900 eur, spôsobil rovnako vysokú škodu.

Vraj veľa nejazdil

Maroš H. urobil na súde vyhlásenie, že je nevinný a rovnako ako v prípravnom konaní vypovedať odmietol. V priebehu súdneho konania však uviedol, že nikde nie je dokázané, že zásah do riadiacej jednotky urobil on alebo na jeho pokyn niekto iný.

Poškodený Humenčan následne podrobne opísal, ako mal s rodinou záujem o ojazdené auto so stavom kilometrov do 200-tisíc km. Ozvali sa preto na inzerát, v ktorom majiteľ škodovky ponúkal práve také auto.

S manželkou a dcérou pricestovali do Košíc a prvý raz ho videli v garáži v Borovicovom háji. Auto chceli vidieť aj na dennom svetle a hoci sa vraj majiteľ zdráhal, napokon súhlasil.

Videli pár škrabancov, no tie im nevadili, podstatný bol zvuk motora, ktorý sa im javil v poriadku, a to aj počas predvádzacej jazdy, kedy auto šoféroval majiteľ.

Tvrdil, že autom veľa nejazdil, lebo má ešte dve iné. Škodovku teda kúpili.

Používané bolo ako taxík

Prvé pochybnosti sa objavili po tom, ako Humenčan zašiel do servisu a tam podľa VIN čísla zistili, že bolo používané ako taxík. Ak by to vedel skôr, povedal, také auto by nekúpil. Navyše sa krátko po kúpe objavili problémy s motorom. Dymil a stratil ťah.