Mlynský náhon bude mať novú podobu. Mesto chystá súťaž

Ovplyvnia ju aj Košičania. Podľa aktivistu ide o historickú šancu.

11. feb 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Košický magistrát pripravuje vyhlásenie krajinársko-urbanistickej súťaže na revitalizáciu Mlynského náhona.

Tá ma dať odpovede na budúcnosť využitia jediného vodného toku v meste.

„Mlynský náhon tu bol celé stovky rokov. V 60. rokoch sa nikto nepýtal obyvateľov mesta, komunisti vypumpovali Mlynský náhon, urobili veľkú cestu cez Štefánikovu a hotovo. V 90. rokoch sa nikto občanov nepýtal, prišiel Schuster a zbúral všetky prehrádzky, urobil romantické mostíky, po ktorých sa ťažko chodí vozičkárom a kočiarom a úplne narušil dynamiku prietoku,“ hovorí predseda Občianskeho združenia Mlynský náhon Eugen Ščavnický.

Desiatky rokov bez zmeny

Aktivisti teraz chcú, aby sami ľudia povedali, akú majú predstavu o Mlynskom náhone. Ktorá oblasť má byť tichá, či tam má byť park alebo či chcú Košičania cyklochodník.

To, čo vyjde z požiadaviek verejnosti, sa po porade s odborníkmi zakomponuje do súťaže.

„Podmienky chceme tvoriť s verejnosťou. Výsledkom súťaže bude štúdia, podľa ktorej sa budú robiť realizačné projekty. A podľa investičných možností mesta budeme v nasledujúcich rokoch realizovať úpravy Mlynského náhonu.“

Ščavnický hovorí o historickej šanci.

„Je tu unikátna možnosť vstúpiť do toho a niečo nastaviť, ako to má ísť. Keď sa to celé spustí, ďalších sto rokov už to nikto nebude riešiť, budú preinvestované prostriedky. Tak, ako v 90. rokoch sa niečo udialo a 30 rokov to tu máme, tak teraz je ten moment.“

Urbanistické chyby

Cieľom občianskeho združenia Mlynský náhon je dostať vodu späť do pôvodného koryta. Aktivisti však vravia, že nebudú tlačiť na svoju víziu.