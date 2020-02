Košice budú hostiť majstrovstvá Európy v malom futbale

Na Slovensko sa vrátia po desiatich rokoch.

10. feb 2020 o 17:53 TASR

KOŠICE. Košická Steel Aréna bude od 7. do 14. novembra dejiskom 10. majstrovstiev Európy v malom futbale.

Predstavitelia Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) vnímajú organizáciu európskeho šampionátu ako výzvu i záväzok.

Prezident SZMF Peter Králik zároveň verí, že domáci reprezentanti nadviažu na výkony z MS 2019 v Austrálii.

ME v malom futbale sa na Slovensko vrátia po desiatich rokoch, v roku 2010 sa v Bratislave tešili z titulu Rumuni.

„Košice prejavili najväčší záujem spomedzi všetkých kandidátov a zároveň zabojovali aj veľkou finančnou podporou týkajúcej sa prenájmu Steel Arény i ďalších vecí. Záujem prejavili aj srbská Subotica a taliansky Turín, ale ponuku Košíc neprebili. Európska federácia jednohlasne rozhodla, že ME prídu do Košíc," uviedol Králik.

Treba toho stihnúť ešte veľa

Pre SZMF je organizácia ME veľká výzva, do novembra musia hostitelia zariadiť ešte veľmi veľa.

„Od žrebu, cez dohody s hotelmi, vyriešenie organizácie až po komunikáciu s partnermi a národnými zväzmi. Malý futbal sa rozvíja každým rokom. Robíme všetko, aby to pokračovalo a keď sa naskytla možnosť organizovať ME, tak sme si povedali, že ideme do toho. Náš hlavný cieľ je spopularizovať a ešte viac zviditeľniť tento šport."

Na predchádzajúcom európskom šampionáte v roku 2018 zvíťazili Česi, Rumuni skončili druhí a bronz získali reprezentanti Kazachstanu.

Slováci by v domácom prostredí radi nadviazali na výsledky z MS 2019, kde skončili na siedmom mieste.

„Viem, že tréner Laco Borbély by rád išiel do finále. Ja však až taký optimista nie som, pretože viem, že európske tímy sú veľmi kvalitné. Pravdou však je, že na šampionáte v Austrálii sme patrili k najlepším tímom. Dlhodobo najväčšími favoritmi sú Rumunsko a Česko," poznamenal Králik.

Nádej slovenským fanúšikom na úspech dodávajú aj nedávne výsledky na podujatiach EMF Nations Games, na ktorých zverenci Ladislava Borbélyho dosiahli proti Česku remízu aj výhru.

Logo je už známe

Takmer deväť mesiacov pred šampionátom zostáva vyriešiť mnoho otáznikov vrátane presného počtu tímov. Známy zatiaľ nie je ani termín žrebu základných skupín.

„Bol by som veľmi rád, keby to bolo ešte pred letom. Zatiaľ sme to však ešte nerozoberali, pretože EMF ešte len koncom januára rozhodla o Košiciach. Dátum žrebu teda zatiaľ nie je známy. Predpokladáme účasť 24 tímov, pričom budú základné skupiny, z ktorých tímy postúpia do vyraďovacej fázy," uviedol Králik.

Známe už je logo šampionátu. Má tvar trofeje pre víťaza turnaja a je zložené z menších päťuholníkov vo farbách slovenskej trikolóry.