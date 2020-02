Hruščák uprednostnil Maďarsko pred Katarom, Urban sa vrátil do Nemecka

Košických hádzanárov opustili dvaja skúsení ľaváci.

10. feb 2020 o 19:55 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanári Košice Crows sa vo zvyšnej časti sezóny budú musieť zaobísť bez dvojice skúsených opôr.

Patrik Hruščák dohrá sezónu v Maďarsku a Tomáš Urban sa dohodol na dlhodobejšom pôsobení v tíme účinkujúcom v druhej najvyššej nemeckej súťaži.

Obaja patrili medzi lídrov tímu, ktorých nebude ľahké nahradiť.

Prezident klubu Filip Fabišík už avizoval, že spoločne s trénerom Radoslavom Antlom pracujú na posilnení kádra.

Bez rodiny odísť nechcel

O Tomáša Urbana mali v tíme nemeckého druholigistu TV Emsdetten veľký záujem už dlhší čas.

„S trénerom Danielom Kubešom, ktorý vedie českú reprezentáciu a je zároveň trénerom v Emsdettene som komunikoval už pred sezónou. Vtedy sme sa nedohodli na niektorých podmienkach, ale naďalej sme ostali v kontakte. V decembri sme spolu opäť telefonovali a následne aj v januári, kedy už všetky podmienky boli konkrétne a jasne zadefinované a tak sme sa dohodli,“ povedal Tomáš Urban.

Dôležitú rolu zohrala najmä rodina, s ktorou do Nemecka odcestoval.

„Pôvodne som mal prísť bez rodiny a odohrať len polovicu sezóny. Pre mňa to bolo neprípustné, ale napokon sme sa dohodli na jedenapolročnej zmluve s tým, že so mnou môže prísť aj rodina. Momentálne riešime sťahovanie. Je okolo toho veľa vybavovačiek a behaní po úradoch, ale sú to bežné formálne veci,“ uviedol Urban.

Na víťazstvo nad Prešovom nezabudne

V Košiciach hral o najvyššie priečky, zatiaľ čo v Nemecku prišiel do tímu, ktorý sa pohybuje na opačnom konci tabuľky.

„Pre klub to nie je jednoduchá situácia, keďže sa pohybuje na spodku tabuľky. Na druhej strane je tu vynikajúce zázemie a poznám tu dvoch spoluhráčov, s ktorými som v minulosti v Nemecku hrával. Ja pevne verím, že sa v druhej lige tím udrží a budúci rok už bude situácia lepšia.“

Svoj návrat do rodného mesta Urban v budúcnosti nevylučuje a mužstvu bude aj na diaľku držať palce v záverečných fázach sezóny.

„Som vďačný za to, že som mohol v Košiciach hrať a budem na to spomínať len v dobrom. Podarilo sa nám dosiahnuť veľmi pekné víťazstvá, najmä doma s Prešovom sme odohrali zápas, ktorý ostane dlho vrytý v mojej pamäti. Košice budú pre mňa navždy domovom, kde sa veľmi rád vrátim.“

Odmietol ponuky zo Saudskej Arábie i Švajčiarska

Druhým ľavákom, ktorý opustil Košice je Patrik Hruščák. Do konca sezóny bude hrávať v Maďarsku.

„Posledné dva týždne mi prišlo toľko ponúk, koľko som už dávno nemal. Ja som ale všetky odmietal, pretože som chcel ostať doma v Košiciach. Kontaktovali ma tímy z Kataru, Saudskej Arábie, Nemecka aj Švajčiarska, ale kvôli rodine som sa nechcel nikam sťahovať. Napokon ma ale presvedčili v maďarskom tíme Budakalász, kde mi vyšli v ústrety s podmienkami,“ povedal Hruščák.

Do Maďarska bude musieť cestovať iba trikrát do týždňa.

„Je to len dva a pol hodinky od Košíc. Trénovať budem len vo štvrtky a piatky, cez víkend odohrám zápas a zvyšok budem trénovať doma individuálne u môjho otca, ktorý pôsobí v tíme HŠK ŠG Košice. Zaspomínam si na staré časy, keď ma viedol ešte za mlada a ja som mu vďačný za to, kam som sa až dostal.“

Hruščák verí, že jeho už bývalí spoluhráči z Košice Crows ukončia sezónu úspešne.

„Majú to dobre rozbehnuté a myslím si, že medaila by im nemala ujsť. Verím, že diváci budú aj naďalej chodiť na zápasy v hojnom počte a baviť sa hádzanou. Ja budem chlapcom držať palce a s prezidentom klubu sme sa rozprávali o tom, že by som sa v budúcej sezóne mohol vrátiť naspäť. Hrať v Košiciach je moja priorita,“ skonštatoval Hruščák.

Fabišík: Pracujeme na posilnení kádra

Na odchod dvoch skúsených hráčov budú musieť Košičania zareagovať čo najskôr. Prestupové obdobie trvá do konca februára.

„Tomáš Urban aj Patrik Hruščák u nás odviedli veľký kus práce a patrí im obrovská vďaka. Na ihrisku boli pre nás neoceniteľnými oporami a obaja u nás majú dvere v budúcnosti otvorené. Obaja sú skvelí ľudia a pri našom návrate do extraligy nám nesmierne pomohli,“ povedal Fabišík.

Hruščák pôsobil v Košiciach aj ako asistent trénera a tak bude potrebné nájsť vhodnú náhradu.

„S trénerom Radom Antlom sme sa o tom ešte nerozprávali, ale uvidíme, koho si Rado vyberie. V klube máme niekoľko skúsených harcovníkov, ktorí by sa toho mohli chopiť.“

V blízkej dobe by mali nastať v kádri ďalšie zmeny.

„Uvidíme, ako sa bude mužstvo ďalej kreovať, ale už sme začali pracovať na posilnení kádra. Najbližšie dva až tri týždne nás určite čakajú nejaké príchody a možno aj odchody ďalších hráčov. Budeme zisťovať, kde nás tlačí topánka. Zopár ponúk sme už rozoslali a uvidíme, ako to dopadne.“