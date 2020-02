Súdy zverili syna primátorovi Polačekovi, matka mala brániť ich stretnutiam

V medializovanom spore nastal zvrat.

12. feb 2020 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE, PREŠOV. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) sa bude nateraz starať o svojho maloletého syna. Rozhodli o tom prešovské súdy.

Posledné rozhodnutie v tejto veci padlo na okresnom súde počas minulého týždňa.

„V konaní o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu do času rozvodu bolo na pojednávaní dňa 5. februára 2020 vyhlásené rozhodnutie, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca, pričom obaja rodičia sú oprávnení a povinní ho zastupovať a spravovať jeho majetok,“ uviedla hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

Upravil stretnutia matky a výživné

Súd zaviazal Polačekovu manželku Júliu prispievať mu na výživu ich dieťaťa každý mesiac 70 eurami.

Okrem toho súd upravil aj dobu, počas ktorej môže Polačeková navštevovať svojho syna.

„Matku oprávnil stretávať sa s maloletým dieťaťom každý párny kalendárny týždeň v roku v čase od piatka od 16.00 hod. do nedele do 16.00 hod. a každý kalendárny týždeň vo štvrtok v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod.,“ povedala hovorkyňa.

Doplnila, že rozsudok nie je právoplatný.

„Vec je v štádiu písomného vyhotovenia rozhodnutia,“ spresnila Petrufová.

Tomuto verdiktu predchádzalo rozhodnutie Krajského súdu v Prešove o nariadení neodkladného opatrenia.

Jeho vykonaním bolo maloleté dieťa dňa 5. februára odovzdané do dočasnej osobnej starostlivosti otca.