Prevážal migrantov do Nemecka, pýtal 1 500 eur za osobu

Košický súd vzal Alžírčana s trvalým pobytom v Poľsku do väzby.

12. feb 2020 o 11:32 Róbert Bejda

Alžírčana odvážajú policajti do väzby.(Zdroj: archív)

KOŠICE. Biznis s prevozom migrantov z juhovýchodnej do západnej Európy zaznamenal v uplynulých dňoch malú stratu. Slovenskí colníci totiž v nedeľu na okraji Košíc zastavili auto, v ktorom sa okrem vodiča viezlo deväť migrantov.

Išlo o mužov z troch krajín Afriky, ktorí mali namierené do západnej Európy. Kým časť cudzincov ubytovali v azylovom a záchytnom tábore a dvaja budú vyhostení, vodič skončil v cele policajného zaistenia.

V pondelok bol 33-ročný vodič Hani Ch., pôvodom Alžírčan, no žijúci v Poľsku, obvinený z prevádzačstva.

V utorok dal prokurátor návrh na jeho väzobné stíhanie. V stredu dopoludnia o návrhu rozhodoval Okresný súd Košice II.

Nastupovali v Budapešti

Cesta migrantov vo Forde Transit, evidovaného v Poľskej republike, sa začala v centre Budapešti.

Súvisiaci článok V Košiciach objavili v aute deväť migrantov z Afriky Čítajte

Podľa znenia obvinenia tam Hani naložil svoj živý tovar, pozostávajúci zo šiestich Alžírčanov, dvoch Maročanov a jedného Egypťana. Za ich prevoz v dodávke až do Nemecka mal zarobiť 4 500 eur.

Cesta za vysnívaným životom sa však pre deväť Afričanov skončila v košickej Barci na Ulici osloboditeľov. Za čerpacou stanicou tam ford zastavila hliadka Colného úradu Košice.

Keď colníci Haniho vyzvali, aby otvoril nákladový priestor, trochu sa zdráhal. Napokon tak urobil a vo forde sa na podlahe tiesnilo deväť vystrašených mužov.

Na otázku, kto to je, dostali colníci od vodiča odpoveď, že sú to turisti. Všetci desiati si potom postupne presadli z dodávky do privolaných policajných vozidiel.

Výletníci chceli do Česka

Na polícii Hami ešte v pozícii podozrivého vypovedal, že v Poľsku žije asi štyri roky a pracuje ako technik v mäsovom priemysle.

V Budapešti, kam chodí za kamarátmi, sa pri návrate domov vraj zastavil na nejakej čerpacej stanici.