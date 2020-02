Košice pred sto rokmi: Hrôza na bitúnku, práca sa rovnala priam samovražde

Čo písali noviny kedysi.

16. feb 2020 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Škandalózne pomery na bitúnku

Pomery, ktoré panujú na košickom mestskom bitúnku, sú z hľadiska verejného zdravia a hygieny absolútne neprijateľné a vyžadujú si okamžitú nápravu.

Ale začnime všetko po poriadku. Drevená ohrada okolo bitúnku už dávno slúži našim občanom ako palivo na kúrenie. Teraz prišla na rad strecha hlavnej budovy, keďže vedľajšie objekty postihol zväčša podobný osud, aký postihol drevený plot. Takto stratili zvieratá strechu nad hlavou. Úbohé stvorenia preto musia vyčkávať v daždi a v snehu na špinavom a neporiadnom dvore.

Hlavnú bránu do areálu nie je možné zatvoriť a jednostaj ohrozuje okoloidúcich ovalením. Múry už veľmi dávno nevideli vápno a takmer všetky okná sú bez sklenených výplní, takže kvôli silnému prievanu sa tamojšia práca rovná samovražde. Keďže kanalizačné odtoky sú upchaté, mäsiari sú nútení pracovať po kolená v bahne a špine.

Nielenže je to z hľadiska hygieny neprípustné, ale nečistoty takto ohrozujú priamo aj pracovníkov a koniec-koncov aj našu verejnosť, keďže spracované mäso nie je možné udržať v takýchto podmienkach čisté.

Myslíme si, že vyššie načrtnuté pomery košického bitúnku, sú neudržateľné. Tam, kde sa spracováva mäso pre 50 až 60 tisíc ľudí, musí byť skrátka poriadok a čistota. Veď aj samotná mäsiarska práca zanecháva po sebe veľa špiny, keď ale k tomu pridáme absenciu akéhokoľvek upratovania, môžeme si predstaviť, aké ohromné nebezpečenstvá z toho môžu vyvstať!

Vyzývame mestskú radu, aby okamžite učinila príslušné opatrenia na odstráneniu škandalóznych pomerov mestského bitúnka!

(Kassai Hirlap, 14. 2. 1920)

Požiar vo vojenskom tábore

Včera večer o siedmej hodine sa obloha na východ od Košíc zafarbila do krvavočervena. Na vežu Dómu vztýčili červenú zástavu a zvony mesta sa rozozvučali. Behom okamžiku sa po celom meste roznieslo zlopovestné: „Horí!“

Hasiči pod vedením veliteľa Rozsicsa sa okamžite vydali za ohňom do vojenského barakového tábora, ktorý leží na východ od mesta za Hornádom. Požiar vypukol v jednej z drevených budov, ktorej polovica slúži na bývanie a druhá časť slúži k ustajneniu zvierat. Hasiči sa ihneď pustili do práce. Hasenie sa však obmedzilo už iba na lokalizáciu a zamedzenie šírenia plameňov na susedné drevené baraky, keďže samotnú stavbu už nebolo možné zachrániť.

Keď už-už sa zdalo, že oheň ohrozí celý tábor, požiar sa podarilo aj za výdatnej pomoci armády úspešne zastaviť. Budova zhorela do tla. Nešťastie si nevyžiadalo žiadnu ľudskú obeť. Škody ani príčina požiaru neboli zatiaľ zistené. Predpokladá sa však, že mohla pochádzať od iskri z kachľovej pece.

(Kassai Hirlap, 13. 2. 1920)

Lupiči vo vojenských uniformách

Včera večer okolo šiestej hodiny prechádzali popri Winklerovej záhrade na ulici Felső-szoros smerom na Košickú Novú Ves traja ozbrojení vojaci. Po ôsmej hodine krčmár Winklerovej záhrady Mór Goldstein zatvoril svoju krčmu a s rodinou sa uložili k spánku. V noci okolo jednej spozornela Goldsteinova žena na čudesné zvuky prichádzajúce z vonka. Ktosi silno zaklopal na okno. Žena sa spýtala: „Kto je to?“ Odpoveď prišla v češtine: „Sme vojenskí policajti, otvorte, niekoho hľadáme!“ Na to už bola na nohách celá rodina. Dvere však nemienili otvoriť a dali to patrične najavo aj neočakávaným hosťom: „V noci neotvárame, príďte ráno!“

„Ak neotvoríte, rozbijeme dvere!“ - prišla odpoveď. S touto vyhrážkou Goldstein už nič nemohol spraviť, preto radšej otvoril dvere. Dvaja vojaci vošli do domu, tretí zostal stáť na stráži vo dverách s vytaseným bodákom. Jeden z vojakov, ktorý perfektne hovoril nemecky, bodol so svojim bodákom pod posteľ, potom otvoril skriňu a začal sa v nej prehrabovať. Jeho druh medzitým s namierenou puškou dával pozor. So skrine vyhádzali všetko na zem. Dôvodili tým, že Goldstein dostáva z Maďarska falošné československé bankovky, ktoré potom schováva u seba v byte. Po tom, čo so skrine položili na stôl 50 kubánskych cigár a zopár menších šperkov, vojaci požadovali od Goldsteina aby im ukázal peňaženku. Goldstein poslúchol. V peňaženke bolo okrem dokladov 7000 československých korún a jedna neokolkovaná tisíckorunáčka. Vojak si prehliadal bankovky pri svetle lampáša a potom ich spolu s peňaženkou položil na stôl k ostatným veciam.

Nasledovala druhá izba, ktorú vojaci takisto dôkladne prečesali, no nič v nej nenašli. V tom z ničoho nič začal tretí vojak klopať na dvere. Vojaci nečakali ani sekundu, schmatli na stole vyložené veci, peniaze, cigary a šperky, vybehli z domu a dali sa na útek. Na ulici sa totiž blížilo niekoľko žien smerujúcich na Košickú Novú Ves. Vojaci mali utekať smerom k barakovému táboru.

Polícia podľa výpovede okradnutého krčmára Goldsteina, je už na stope páchateľom. K ich zatknutiu by malo dôjsť už v najbližších hodinách.

(Kassai Hirlap, 13. 2. 1920)

Haltenbergerova farbiareň

Poneváč všeobecne známa, od roku 1810 jestvujúca košická chemická čistiareň a parná práčňa – továreň je v plnom chode, odporúčame, aby ctené obecenstvo jarné obleky, záclony, látky atď. nám kvôli farbeniu a čisteniu, čím skôr odoslalo. Liemce a manžety čistia a žehlia sa na lesklé. Poštová adresa: farbiareň Haltenbergova, Košice.

(Slovenský východ, 12. 2. 1920)

Vývoj mesta Košíc

Dejiny mesta Košíc - pripojením ku Československej republike - dostali sa do nového obdobia. Je to doba rýchleho vývoju. Predznaky novej doby sú už badateľné. Prisťahovalo sa riaditeľstvo štátnych dráh, v najbližšej budúcností príde z Pešti vrchné riaditeľstvo košicko-bohumínskej dráhy. Železničné spojenie dostane nový smer. Vybudovanie druhej koľaje na Bohumín a tiež na Karpatskú Rus, priame spojenie s Bratislavou, sú to všetko žily, v ktorých rozprúdi sa nový život. A srdcom toho života budú Košice.

Na prakticky smer toho vývoju ukazuje pozdvihnutie obchodnej školy na akadémiu, ďalej sriadenie nových, moderných školských týpov: reálne gymnázium, dievčenské reformné reálne gymnázium. Pevne úfame, že aj vrchol školského vývoja - slovenskú vysokú techniku - dostaneme v krátkej dobe.

Tiež aj nové monumentálne budovy budú okrášľovať mesto. Nový poštový palác, stavať sa majúca budova riaditeľstva čs. štátnych dráh, nová nemocnica - konečne časom aj slovenská technika musí mať svoj dôstojný domov (nateraz sa musí uspokojiť s akoukoľvek miestnosťou, nedostatok miestností nesmie byť príčinou jej odročenia!).

Ďalej koncentrovanie obchodu, priemyslu a hospodárskeho života vystúpia v krátkej dobe s elementárnou požiadavkou teritoriálneho rozšírenia mesta Košíc.

A to je ten fakt, s ktorým sa už teraz rátať musí! Bytová núdza je už aj teraz citeľná, tá vždy stupňovať sa bude prílivom jednotlivých ústavov, tovární a vývojom obchodného, priemyselného a hospodárskeho života. Tu len jedno východisko nájdeme: rozšírenie územia mesta Košíc. Tu príde do úvahy trojitý smer: čiastočne dá sa ešte rozšíriť mesto na sever po Ťahanovce, na východ po novoveské brehy a konečne na juh je celkom otvorená možnosti nových budov na Barcu a Opatovce.

To územné rozšírenie mesta bolo by podporované a urýchlené pripojením troch spomenutých obcí ku Košiciam. Diaľka týchto obcí (Ťahanovce, Opatovce a Barca) od Košíc je nepatrná. Ťahanovce a Barca ležia asi v diaľke 15 minút od kraju mesta, v Opatovciach diaľka medzi posledným domom prináležiacim ku mestu Košiciam a prvým domom obce Opatovce činí asi 15 krokov. Samozrejmou potrebou je spojenie týchto obcí pomocou elektrickej dráhy.

A tu behom niekoľko desaťročí premení sa obraz Košíc. Prílivom slovenského obyvateľstva okolitých obcí (to je tiež vážny moment v tejto otázke!) dostaneme krásne, veľké, bohaté a v prvom rade slovenské Košice, pýchu Slovenska a silnú baštu republiky na východe.

Pri takom stave vecí prestane jestvovať otázka, ktoré mesto má byť sídlom košickej župy: Košice či Prešov. Ačkoľvek p. župan dr. Fábry sa podľa Kassai Hirlapu už vyslovil v Prešove, že sídelným mestom župy bude akiste Prešov, to predsa každý uznať musí, že pri Košiciach, ktoré majú trikrát toľko obyvateľov ako Prešov, nemôže byť o tejto otázke ani reči!

To nie je námietka, že Košice budú mať aj bez toho samosprávu. Veď mali ju aj doteraz ako svobodné kráľovské mesto. Župan nosil dvojitý titul: Župan župy abaujturňanskej a svob. kráľ. mesta Košíc, ba pred prevratom mali aj Košice aj župa svojho osobitného župana a obidvaja sídlili v Košiciach, bez toho, aby boli bývali medzi nimi spory o kruhu účinkovania.

Je v záujme samej administratívy, aby aj župan celej župy mal sídlo v Košiciach, zkadiaľ máme spojenie na Zemplín, Šariš a Abauj, ktoré župy majú tvoriť novú košickú župu.

Vývoj mestu Košice teraz sa dostáva do stálych koľají, teraz sa kladú základy krásnej budúcnosti mesta, preto vyzývame pozornosť všetkých dotyčných faktorov, v prvom rade administratívneho výboru mesta, aby pečlive strážili nad tým, aby vývoj mesta pokračoval v správnom smere.

(Slovenský východ, 13. 2. 1920)