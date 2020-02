Košičania nastúpia proti Budapešti v maskáčových dresoch

Chovan: Verím, že nám prinesú tri body.

14. feb 2020 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice na ľade Miškovca potvrdili, že proti maďarským mužstvám sa im príliš nedarí.

Zverenci trénera Draisaitla sa domov vrátili po prehre 2:4 bez bodu.

Góly oceliarov strelili Michal Chovan a Marcel Haščák.

V nedeľu čaká na košických hokejistov druhý zástupca našich južných susedov.

Proti Budapešti vykorčuľujú Košičania v Steel Aréne od 15.30 hod. v špeciálnych maskáčových dresoch na počesť ozbrojených zložiek.

V Miškovci neodohrali ideálny zápas

V Miškovci takmer košickí hokejisti dotiahli trojgólové manko domácich, keď sa presadil Chovan a v záverečných minútach aj Haščák.

Hra bez brankára im však vyrovnanie nepriniesla, naopak súper spečatil víťazstvo gólom do prázdnej brány.

„Neodohrali sme ideálny zápas a najmä v prvej tretine sme nepodali dobrý výkon. K nášmu hokeju sme sa dostali až potom, ako sme prehrávali už 0:3. Dotiahli sme sa na rozdiel jedného gólu ale škoda, že sa nám nepodarilo vyrovnať, chýbal nám aj kúsok šťastia. Mali sme aj presilovú hru, ale nevyšlo nám to. V ďalších zápasoch chceme predviesť rozhodne iný výkon,“ povedal košický útočník Michal Chovan.

Zvolenský rodák pri svojom presnom zásahu na seba natiahol až troch súperových hráčov a pohotovou strelou, ktorú ešte tečoval ležiaci hráč Miškovca prekonal brankára domácich.

„Chcel som to nahodiť pred bránu, ale niektorý z hráčov zmenil dráhu puku, ktorý napokon skončil v bráne. Bol to pre nás kontaktný gól a bolo dobré, že sme pridali ešte jeden, no pri hre bez brankára je to už vabank. Niekedy to vyjde, inokedy zase nie,“ uviedol Chovan.

Vedia, že s Maďarmi im to nejde

Proti maďarským tímom – Miškovec a Budapešť sa oceliarom príliš nedarí a aj na víťazstvá sa poriadne natrápia.

„Vieme o tom, že nám to s nimi veľmi nejde. My sa ale snažíme na každého súpera dobre pripraviť a sústrediť sa predovšetkým na našu hru. V Miškovci sme nehrali ideálne a taký bol aj výsledok,“ skonštatoval 32-ročný útočník.

V nedeľu privítajú Košičania doma Budapešť, proti ktorej by radi zmenili spomínaný trend.

„Bude to ďalší dôležitý zápas a my chceme jednoznačne získať tri body pred našimi divákmi. Verím, že do toho dáme všetci sto percent a som si istý, že to zvládneme.“

Na zápas nastúpia košickí hokejisti v špeciálnych maskáčových dresoch na počesť ozbrojených zložiek.

„Dresy som videl a sú naozaj veľmi pekné. Ja osobne kvitujem podobné iniciatívy, keď hráme za dobrú vec. Vojaci ani policajti nemajú ľahkú prácu. Pomáhajú nám a tak dúfam, že ich potešíme. Verím, že nám nové dresy prinesú tri body.“