Podarilo sa. Košičania zlomili maďarskú kliatbu

Chovan sa blysol hetrikom.

17. feb 2020 o 0:00 Judita Čermáková, Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Až v poslednom, ôsmom zápase základnej časti Tipsport ligy zlomili košickí hokejisti maďarskú kliatbu.

Po stredajšom neúspechu v Miškovci nastúpili v nedeľu na domácom ľade proti Budapešti a konečne dokázali mužstvo spoza našej južnej hranice poraziť v riadnom hracom čase, keď nad MAC Újbuda zvíťazili po dobrom výkone 5:1.

Doma nenechali Košičania nič na náhodu a na rozdiel od výletu do Miškovca tentoraz dominovali nielen prvých desať minút, ale počas celého zápasu.

V špeciálnych maskáčových dresoch vyslali na bránku svojho súpera viac ako 50 striel a medvede od Dunaja môžu byť radi, že dostali len päť gólov. Hoci Košičania ich odpor definitívne zlomili až v tretej tretine.

Chovanova šou

V zápase zaúradovala košická úderka. Michal Chovan si pripísal prvý hetrik v košickom drese, góly pridali aj Marcel Haščák a Dávid Skokan.

V košickej bránke stál v druhom zápase v rade Stanislav Škorvánek a pripísal si tretie víťazstvo z desiatich odchytaných duelov, keď mu nulu, po azda jedinom krátkodobom výpadku Košičanov, zmaril necelých päť minút pred koncom zápasu po chybe v domácej obrane hosťujúci Bodó.

Košičanov k víťazstvu naštartoval v prvej tretine Michal Chovan.

Najprv z pravého kruhu efektne zavesil spoza hráča a necelú minútu pred prestávkou upratal po odraze spred bránky aj druhýkrát puk za chrbát hosťujúceho brankára.

Napokon sa dočkal aj hetriku, keď v presilovke piatich proti trom zvyšoval v tretej tretine na 4:0.

„Pred zápasom sme si jednoznačne povedali, že dnes potrebujeme vyhrať za tri body. Sme radi, že sa nám to podarilo a išli sme celý zápas na sto percent, tlačili sa do bránky a padli nám tam aj góly. Podržal nás aj Škorvi, len škoda, že sme mu my nepomohli k nule," hodnotil zápas trojgólový Chovan, ktorý si pripísal prvý hetrik v Košiciach a podľa vlastných slov asi len tretí v seniorskej kariére.

„Určite ma to niečo bude stáť. Radšej prihrávam," pousmial sa košický útočník, ktorý v tretej tretine jednu zo svojich skvelých prihrávok vykúzlil a nabil kanonierovi Marcelovi Hačšákovi na dôležitý tretí gól.

Haščák sa dve tretiny zastreľoval

Diametrálne odlišný výkon oproti zápasu v Miškovci sa ukázal nielen v počte striel, ale aj pri neustálom tlaku „oceliarov".

Tí sa snažili strieľať z každej lepšej pozície, tlačili sa do predbránkového priestoru a okrem piatich gólov spálili veľké množstvo šancí nielen pri hre piatich proti piatim, ale aj pri veľkom počte presiloviek.

Výnimkou nebol ani ostrostrelec Marcel Haščák, ktorý sa v prvých dvoch tretinách zastreľoval azda aj desaťkrát a napokon sa presadil až v tretej tretine po nezištnej prihrávke Chovana.

Pri hodnotení zápasu sa "Haky" najprv vrátil k netradičným dresom.

„Asi by sme ich mali mať častejšie. Minule sme vyhrali v dresoch VSŽ, dnes v týchto vojenských. Asi by sme ich mali mať viac," povedal Haščák, ktorý sa pokúsi svoj dres získať do vlastníctva v dražbe.

Konečne vyhral aj doma

Podľa Haščáka o zlomení maďarskej kliatby rozhodlo to, že od začiatku išlo celé mužstvo jednoznačne za víťazstvom.

„Dnes všetko fungovalo. Každý hral to, čo mal a preto sme vyhrali. Škoda toho jedného gólu, mohol Škorvi niečo zaplatiť do kasy," dodal Haščák s úsmevom.

Škorvánek dostal šancu v košickej bránke v druhom zápase v rade a dlho to vyzeralo, že si pripíše nielen prvý víťazný zápas pred domácim publikom, ale aj druhú nulu.

„Aj chlapci aj ja sme možno trochu podcenili tú situáciu. Ale teším sa z výhry, lebo doma som naposledy vyhral asi pred rokom," vrátil sa k jednému inkasovanému gólu Škorvánek.

Proti Nitre aj s juniorským majstrom sveta

V pondelok o polnoci končí otvorené prestupové okno a v hľadisku Steel Arény sa objavila ďalšia posila Košičanov.

Svojich budúcich spoluhráčov sledoval 34-ročný útočník Denis Parshin, ktorý prichádza z ruskej KHL, z Metalurgu Magnitogorsk.

Za tento ruský klub odohral v tejto sezóne 49 zápasov s bilanciou 10 gólov a 5 asistencií.

Parshin patrí k silnej generácii ruských hokejistov, v ruskej najvyššej súťaži a následne v KHL odohral takmer 900 zápasov a s takými spoluhráčmi ako Malkin či Radulov získal titul majstra sveta do 18 rokov a vicemajstra sveta do 20 rokov.

K mužstvu sa pripojí na pondelkovom tréningu a do zápasového diania by mohol naskočiť už v utorok na ľade Nitry.

Nie je vylúčené, že posledný prestupový deň ešte pribudnú do kádra Košíc ďalšie posily. Rokovania prebiehajú smerom k českej extralige, v ktorej sa v pondelok hrá ďalšie kolo a všetko bude jasné až tesne pred deadlinom prestupového obdobia.