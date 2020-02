Srbi pestovali marihuanu v Košiciach. Zásobovali Viedeň

Dvaja bratia dostali po osem rokov, potom budú vyhostení.

18. feb 2020 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Srb Alexandar Veljkovič (36) pricestoval do Košíc za prácou.

Neprišiel však do žiadnej legálnej firmy, ale pestovať marihuanu.

Býval i pracoval v dome v rodinnej zástavbe v mestskej časti Západ, kam mu prišiel pomáhať brat Nebojša (35).

Všetko klapalo až do chvíle, kým srbská polícia upozornila tú našu na drogovú farmu, ktorá už dlhšie funguje v Košiciach.

Mal na nej pracovať vyštudovaný chemik Nebojša a jeho brat Alexandar, vyštudovaný poľnohospodár.

Srbi pridali aj fotku konkrétneho domu, kde sa títo muži, spájaní s drogovou mafiou aj v rodnej krajine, pestovaniu konope venujú.

Košická polícia urobila vlani v máji v dome raziu a bratia skončili vo väzbe.

V pondelok sa na krajskom súde dozvedeli, ako dlho si na Slovensku posedia za mrežami.

Takmer sedemtisíc dávok

Bratov s trvalým pobytom v srbskom meste Lipolist Šabac košická polícia obvinila pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými látkami.

Od presne nezisteného času pestovali v rodinnom dome na ulici Československého odboja konope, a to od zasadenia semien, cez zavlažovanie a hnojenie, zabezpečenie umelého osvetlenia, ohrevu a ventilácie. Droga bola určená na rakúsky trh.

Pri domovej prehliadke boli okrem 317 rastlín zaistené aj technické zariadenia na zabezpečenie ich rastu. Tiež hnojivá na báze fosforu, draslíka, chlóru, vápnika či kyseliny fosforečnej.

Z celého zadržaného množstva s hmotnosťou 3 476 gramov a obsahom THC od 9 do 13 percent by sa dalo vyrobiť 6 952 jednorazových dávok. Ich cena na čiernom trhu by bola približne 13 900 eur.

Bratia „záhradníci"

Alexandar na polícii uviedol, že na Slovensko prišiel v novembri 2017, aby tu pestoval marihuanu.