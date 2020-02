Využiť každú šancu by bola fantazmagória, tvrdí Fabuľa

Košických futbalistov nevítal v Miškovci červený koberec.

17. feb 2020 o 14:46 Daniel Dedina

KOŠICE. Dlhočizná zimná príprava speje v prípade druholigových tímov do záverečnej fázy.

Futbalisti FC Košice odohrali doposiaľ deväť prípravných duelov, počas uplynulého týždňa rozšírili svoju bilanciu o výhry s poradovým číslom štyri a päť.

Najprv si poradili v Maďarsku s treťoligovým béčkom DVTK Miškovec 3:0 a cez víkend uspeli ešte presvedčivejšie u súpera zo slovenskej tretej ligy, Vranov nad Topľou zdolali 6:2.

Pravidlá ešte nie vždy dodržujú

„Každý zápas má svoje opodstatnenie a ukazuje nám pozitíva i negatíva. Do ďalších dní ideme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme spracovať. So zápasom v Maďarsku som veľmi spokojný, hráči sa dokázali presadiť vo finálnej fáze. Stále tam ale nie je potrebná ľahkosť a dohodnuté pravidlá sa nie vždy dodržujú, preto to musíme ďalej zdokonaľovať. Aby to v správny čas bolo okej,“ zbilancoval tréner FC Košice Marek Fabuľa najprv stretnutie v Miškovci.

V podobnom duchu hodnotil aj duel vo Vranove.

„Chlapi ho odmakali vo vysokom tempe. V prvom polčase mal ešte súper paru, po menšom usmernení bol úvod druhého polčasu veľmi dobrý. Potom, aj vzhľadom na stav, tempo opadlo, čo mi trošku vadilo. Je to ale normálny jav. Opäť nám to ukázalo veľa vecí na to, aby sme mohli ďalej pracovať,“ vraví Fabuľa.