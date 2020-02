Polaček navrhne zásadné zmeny stanov vodární

Týkajú sa aj kreovania dozornej rady i predstavenstva.

18. feb 2020 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Vo zverejnenom programe mestského zastupiteľstva v Košiciach (20. – 21. februára) je zaradený aj bod „Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.“.

Na stránke mesta nie je k nemu zverejnený žiadny sprievodný materiál, takže nie je jasné, aké zmeny v stanovách VVS hodlá vedenie Košíc presadiť a či majú zásadný charakter.

Obrátili sme sa preto na primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), aby ich konkretizoval.

Akcionárov chcú rozdeliť podľa regiónov

„Filozofia navrhovaných zmien vychádza z toho, že v súčasnosti neexistuje vo vodárňach regionálne postavenie. Zmenou stanov sa snažíme regionálne postavenie predstavenstva i dozornej rady nastaviť tak, aby boli riadenie, kontrola a investície pod kontrolou ich členov, pričom by sa v nových stanovách presne vyšpecifikovali regióny tak, aby každý z nich mohol do týchto orgánov nominovať vlastného zástupcu, pochádzajúceho odtiaľ,“ vysvetlil Polaček.

Navrhované zmeny stanov vychádzajú z toho, že akcionármi VVS sú mestá a obce Košického, veľkej časti Prešovského a malej časti Banskobystrického kraja.

Mali by mať teda podľa neho záväzne stanovené proporcionálne zastúpenie v orgánoch spoločnosti práve na spravodlivejšom územnom princípe.

Primátor nechcel ešte zverejňovať úplne všetky konkrétnosti o zmenách stanov, lebo návrh sa v súčasnosti práve finalizuje.

Dozvedeli sme sa však, že by vzniklo deväť akcionárskych územných obvodov podľa počtu obyvateľov, z ktorých každý by nominoval po jednom zástupcovi do predstavenstva i dozornej rady VVS.