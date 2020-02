Paršin bol záložným plánom Košíc. Keďže na Slovensku dohody neplatia

Ruský útočník bude v elitnej formácii.

17. feb 2020 o 17:51 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice pred štartom nadstavbovej časti posilnili svoje ofenzívne rady príchodom skúseného ruského útočníka Denisa Paršina.

Súvisiaci článok Košičania získali ruského útočníka Paršina Čítajte

Celú svoju doterajšiu kariéru strávil v Rusku. V KHL odohral vyše 650 zápasov, väčšinu z nich v drese CSKA Moskva.

V aktuálnej sezóne pôsobil v Magnitogorsku, v drese ktorého odohral 49 duelov s bilanciou 10 gólov a 5 asistencií.

V tíme Košíc by mal nastupovať v jednej z elitných formácií.

Vedenie klubu ešte do konca prestupového obdobia zvažuje posilnenie na brankárskom poste.

V Košiciach zázemie ako v KHL

Rodák z Rybinsku by mal Košičanom pomôcť najmä svojou produktivitou a bohatými skúsenosťami.

„Dlhé roky pôsobil v KHL a z toho dôvodu veríme, že tímu bude prospešný predovšetkým v ofenzíve a bude pravidelne zbierať body. Na začiatku aktuálnej sezóny nastupoval v KHL spolu s Moziakinom a hral presilovky. Bude záležať na tom, ako rýchlo sa adaptuje na slovenskú súťaž. Bol to pre nás veľmi zaujímavý hráč a verím, že bude pre nás prínosom,“ povedal športový riaditeľ HC Košice Jan Šťastný.

Vedenie košického klubu nechcelo pred koncom prestupového termínu robiť v kádri výrazné zmeny.

„Nie je tajomstvo, že sme rokovali s Petrom Zuzinom už dlhší čas. S vedením Detvy sme mali predbežnú dohodu, že nám ho uvoľnia pred koncom prestupového obdobia, ale bohužiaľ sa tak nestalo a napokon skončil vo Zvolene. Keďže viem, že na Slovensku často ústne dohody neplatia, mám pre každý prípad pripravený záložný plán,“ uviedol Šťastný.

„Oslovil som európskych agentov a skautov. Dostal som informáciu od agenta Denisa Paršina, že by mohol byť k dispozícii. Začali sme na tom pracovať a sme radi, že to vyšlo. On bol v pozícii, že mu tréner po zápase s Omskom oznámil, že s ním už ďalej nepočíta. Vyplatili mu kontrakt do konca sezóny, ale on aj napriek tomu chcel ešte niekde hrať, aby dlho nepauzoval. Mal ponuky aj od našich konkurentov, ale napokon rozhodla naša filozofia a výborné zázemie, ktoré je aj podľa Denisa na úrovni KHL.“

Peniaze neboli prvoradé

Predstavu o tom, v ktorej formácii by mal 34-ročný útočník nastupovať už v Košiciach majú.

„Boli by sme blázni, ak by sme priviedli takého hráča a nenasadili by sme ho do elitnej formácie. Verím, že sa objaví v prvej či druhej päťke a dostane väčší priestor na ľade aj v presilových hrách.“

Do košického tímu by mal Paršin zapadnúť aj vďaka svojim povahovým vlastnostiam.

„Vieme o tom, že Rusi majú špecifický charakter. Zisťoval som si u Jiřího Kalousa, ktorý je asistentom v Magnitogorsku, aký je to hráč a prevažovali pozitíva. O jeho povahe svedčí aj to, že prvoradé pre neho neboli peniaze, ale snaha niečo dokázať. Je na ňom vidieť, že je to obrovský profesionál a hneď od začiatku zaujal našich mladých hráčov, ktorí k nemu prejavili rešpekt. Všetko zatiaľ nasvedčuje, že by to pre nás mohla byť dobrá voľba, ale uvidíme, ako to dopadne. Vždy je tu riziko, že to nemusí vyjsť, ale to je rovnaké aj u Kanaďanov. Ak sa objaví takýto hráč, bol by som zlý manažér, ak by som o neho nezabojoval.“

So spoluhráčmi sa dohovorí len po rusky

V košickej šatni zrejme bude mať menšiu jazykovú bariéru, keďže angličtina nepatrí medzi jeho silné stránky.

„Máme v tíme hráčov ako Tomáš Slovák či Marcel Haščák, ktorí pôsobili v KHL a okrem nich ovláda ruštinu aj Dávid Skokan. Verím, že to pre neho nebude žiaden problém. Navyše staršia generácia vrátane našich kustódov vedia hovoriť po rusky. Dúfam, že mu tu vytvoríme dobré podmienky, aby zapadol do mužstva.“

Košičania sa ešte obzerajú po prípadnej posile na brankárskom poste.

„Máme rôzne možnosti, ale u nás sú jasne dané roly. Košarišťan je jednoznačná jednotka a Škorvánek dvojka. V prípade, že by niekto z nich mal zdravotné problémy, chceli by sme mať k dispozícii ešte jednu náhradu. Úplne na to ale netlačíme, keďže máme talentovaného 15-ročného brankára Rasťa Eliáša, ktorý predvádza skvelé výkony v juniorke,“ povedal Šťastný.