Zomrel bývalý košický hokejista a reprezentant Vladimír Svitek

Svitek bola aj pri historickom titule v roku 1986

Košice získali v roku 1986 historický titul majstra Československa.

V tíme bol aj Vladimír Svitek, ktorý hrával na krídle v útoku s Milanom Stašom a Miroslavom Žabkom.

V roku 2006 pre Korzár spomínal na historický okamih a pomery v 80. rokoch.

Mimochodom, v rozhodujúcom finálovom zápase série proti Jihlave dal gól na 1:1 a potom premenil aj svoje trestné strieľanie v druhej sérii pamätného rozstrelu o titul.

"Len na papieri som vtedy pracoval v železiarňach na vysokých peciach. Raz do mesiaca si prišiel pre 2 200 korún. Vtedy to jednoducho tak chodilo. Evidovali ma ako buldozeristu. Pritom som v živote v buldozéri nesedel. Ak by ma do neho posadili, asi by som zrovnal celé železiarne," uškrnul sa niekdajší československý reprezentant.

"Za vyhraný zápas sme vtedy dostávali 300 - 400 korún. Tú päťtisícovú odmenu za titul som minul na manželku. Dostala darček. Bolo to bolestné, veď v tom čase som bol doma naozaj málokedy. Stále sme cestovali, keď sme hrali v utorok aj v piatok v Česku, tak sme sa medzi zápasmi domov neraz ani nevracali."

Čo bolo pri zisku prvého federálneho titulu najnáročnejšie?

"Asi to, čo nasledovalo potom - oslavy. Dva či tri dni sa pilo vkuse. Veď to bolo ťažšie ako na ľade. Každý sa k nám hlásil. Pamätám sa, ako sme vymetali jeden podnik za druhým, zašli aj do Carpana, kde mali otvorený účet."

(tt)